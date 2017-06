Peste 11.000 de solicitari intr-o singura luna. Echipajele SAJ Iasi lucreaza peste capacitatea maxima

Criza de ambulante la Serviciul de Ambulante Judetean (SAJ) Iasi continua sa produca efecte negative. Acestea se resimt atat in randul angajatilor, cat si a populatiei. Solicitarile de ordinul zecilor de mii pun presiune pe echipajele medicale de urgenta ale serviciului, asta in conditiile in care numarul de ambulante din parcul auto este sub standardul normal, iar nivelul de uzura al autospecialelor deja existente atinge cote alarmante. Aceasta problema a starnit un adevarat scandal la nivelul guvernului, dupa ce Raed Arafat l-a criticat pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, pentru ca ar fi blocat procesul de achizitionare a autovehiculelor noi pentru serviciile medicale de urgenta, punand astfel viata pacientilor in pericol. In cele din urma, Bodog a dat asigurari ca Ministerul Sanatatii va demara procedurile de achizitie si in curand vor fi cumparate ambulante noi.

SAJ Iasi a inregistrat un numar de 11.603 de solicitari din care 8.019 urgente majore Cod Rosu si Cod Galben, 3.053 urgente Cod Verde si 531 de solicitari fiind transporturi medicale asistate/neasistate si transporturi sanitare. Mai precis, echipajele medicale de urgenta au intervenit la 5.565 de urgente medicale, 1.801 de urgente chirurgicale, 1.265 de urgente pediatrie si 288 de urgente obstreticale.



Citeste si: Astfel, in perioada 1 mai - 1 iunie 2017a inregistrat un numar de 11.603 de solicitari din care 8.019Cod Rosu si Cod Galben, 3.053 urgente Cod Verde si 531 de solicitari fiind transporturi medicale asistate/neasistate si transporturi sanitare. Mai precis, echipajele medicale de urgenta au intervenit la 5.565 de urgente medicale, 1.801 de urgente chirurgicale, 1.265 de urgente pediatrie si 288 de urgente obstreticale.Citeste si: Luna tensionata la Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi. Echipajele medicale sunt in continuare suprasolicitate

Cele mai importante solicitari au fost pentru accidente rutiere, accidente vasculare cerebrale, stop cardio-respirator, tentative de suicid, cazuri de psihiatrie, fracturi inchise ale membrelor si insuficienta cardiaca. Printre alte afectiuni pentru care a fost solicitat SAJ Iasi s-au numarat indigestii, metroragii, epistaxis, cefalee, sindrom vertiginos si altele.

"Serviciul de Ambulanta Iasi a intervenit in timpul unei ture de 12 ore cu un numar de 16-17 echipaje in Municipiul Iasi si localitatile arondate si cu un numar de 16-17 echipaje organizate pe substatii de ambulanta pentru celelalte localitati din judet. Raportandu-ne la populatia judetului Iasi care depaseste 900.000 de locuitori numarul de echipaje al Serviciului nostru ar trebui dublat. Avem nevoie si din partea populatiei de intelegere, sa sune la 112 doar cand au cu adevarat o urgenta si au nevoie de interventia echipajelor de la ambulanta, Serviciul de Ambulanta fiind un serviciu de urgenta", a aratat Nicolai Pralea, purtator de cuvant al SAJ Iasi.