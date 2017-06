Peste 150 de ieseni au vizitat Depoul de la Gara cu ocazia ”Zilei Portilor Deschise” - FOTO

In perioada 8-10 iunie 2017, Compania de Transport Public Iasi (CTP Iasi) a organizat mai multe activitati pentru a marca ”Ziua Transportatorului”.

”Ne bucuram ca iesenii au raspuns invitatiei noastre si au fost receptivi la evenimentele organizate cu ocazia 'Zilei transportatorului'. Am demonstrat si vom continua sa demonstram ca suntem 'Bucurosi sa te ducem. Deschisi sa te ascultam', acesta fiind mesajul transmis catre fiecare persoana care foloseste transportul in comun”, a afirmat Cristian Stoica, directorul CTP Iasi.

Un numar de 30 de saci de deseuri, cu o capacitate de 240 de litri fiecare, au fost adunati in urma actiunii voluntare de ecologizare in rondurile din Canta si Podu Ros, la care au participat 45 de salariati din cadrul companiei.

”Ziua Portilor Deschise” a adus la sediul de la Gara peste 150 de persoane, majoritatea copii curiosi de tot ceea ce inseamna transportul in comun. Cu aceasta ocazie, au putut fi vizitate statia de redresare S1, dispeceratul central, atelierul de macazuri si s-a putut vedea in ce consta curatenia unui mijloc de transport si cat de greu se scoate o banala guma de mestecat lipita pe tapiseria unui scaun. Un grup de 60 de elevi de la Scoala Gimnaziala ”Titu Maiorescu” Iasi au efectuat o plimbare cu Tramvaiul Iei. Incepand cu cei mai mici scolari, de clasa zero, au invatat normele de conduita in mijloacele de transport in comun, de unde si cum se cumpara bilete de calatorie, cum se composteaza. Dezbaterea cu cei mai activi calatori, cei care au inregistrat cele mai multe sesizari referitoare la transportul local in comun, a avut ca rezultat un schimb de idei constructiv in ceea ce priveste conditiile de calatorie, situatia actuala si tendinte de viitor.

”Multumim celor care au raspuns invitatiei noastre la dezbatere si speram sa micsoram atat numarul celor nemultumiti cat si a aspectelor semnalate. Vom mai desfasura astfel de actiuni care ne ajuta sa intelegem mai bine doleantele si asteptarile publicului calator”, a declarat Cristian Stoica, directorul CTP Iasi

Piesa de teatru a actorilor de la Ateneul Tatarasi, ”Un tramvai numit dorinta”, desfasurata in Depoul de la Gara, a strans in jur de 100 de spectatori care s-au aratat incantati de ideea unui spectacol intr-un spatiu neconventional.

Concursul de desene organizat cu ocazia ”Zilei Transportatorului”, a adunat un numar de 200 de lucrari de la copii de gradinita, elevi de clasa primara si gimnaziu. Au fost acordate 13 premii constand in dulciuri, blocuri de desen, creioane colorate si stick-uri de memorie.

Un nou tramvai personalizat grafic va circula pe traseele din municipiu. Doua echipe de tineri au transpus in graffiti tema campaniei din acest an, “Bucurosi sa te ducem. Deschisi sa te ascultam”.

11 dansatori de la trupa The Sky au animat calatorii din 6 statii in cadrul unui flashmob interactiv iar 35 de persoane au au fost premiati cu bilete de calatorie.

Un alt punct de atractie a fost reprezentat de parada tramvaielor individualizate grafic in cadrul proiectului cultural “Iasi – orasul tramvaielor pictate”, demarat de Asociatia Pasionatilor de Transport Public Tramclub Iasi, in colaborare cu studentii de la Facultatea de Arte Vizuale si Design a Universitatii “George Enescu” din Iasi. Papa Tram, Tramvaiul Iei, Tramvaiul lui Iepurila, Tramvaiul Unirii, Tramvaiul lui Mos Craciun, Tramvaiul Literaturii, Tramvaiul Educatiei alaturi de tramvaiul de epoca si vagonul ITB au plimbat iesenii pe traseul Gara – Targu Cucu – Agronomie, atmosfera fiind intretinuta de mai multi actori de la Ateneul Tatarasi, cu scenete si momente de improvizatie.