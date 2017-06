Peste 165 de mii de tone de carbune vor fi livrate la Iasi, in aceasta luna

In cursul acestei saptamâni începe livrarea carbunelui necesar functionarii Centralei Electrice de Termoficare, în sezonul de încalzire 2017 – 2018. Pana la finalul lunii iunie va fi adus la Iasi tot stocul de peste 165.000 de tone de, necesar pentru iarna viitoare, care va permite aprovizionarea tuturor instalatiilor cu apa fierbinte în perioada sezonului rece.Totodata, autoritatile lucreaza si la strategia de, pentru viitorul apropiat, in cazul municipiului. "În principal, obiectivele strategiei sunt reprezentate de capabilitatea tehnica a sistemului centralizat existent de alimentare cu caldura, determinarea necesarului de caldura al orasului si a evolutiei acestuia în urmatorii 20 de ani, masuri pentru reabilitarea termica a cladirilor si utilizarea energetica a deseurilor", au precizat reprezentantii municipalitatii iesene.In momentul de fata, sistemul primar de retele termice de apa fierbinte, pentru alimentarea cu caldura a consumatorilor din municipiul Iasi, este compus din magistrale si racorduri pentru punctele termice si consumatori. Lungimea totala a retelei termice primare este de circa 86,23 km.Sistemul de distributie a caldurii este compus din 130, existând cladiri care sunt legate direct la reteaua primara, prin intermediul a 179 de module termice. Sursele principale de producere a energiei termice aflate în exploatare suntIasi I si CET Iasi II, care functioneaza interconectat. Autoritatile au in vedere ca acest sistem sa fie dezvoltat, pentru reducerea cantitatilor de noxe si adaptarea la conditiile de mediu impuse de Uniunea Europeana.