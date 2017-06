Presedintele executiv al PSD, Nicolae Badalau, a declarat ca peste 20 de parlamentari, de la alte partide, sustin motiunea de cenzura initiata de PSD-ALDE impotriva Guvernului Grindeanu si ar urma sa o voteze miercuri.

"Nu stiu nimic vizavi de negocierile cu UDMR. Motiunea de cenzura va trece cu un scor extrem de substantial. Si alti parlamentari din alte partide considera ca motiunea e un lucru bun si vor veni si vor vota alaturi de noi", a declarat presedintele executiv al PSD.

Intrebat despre cati parlamentari este vorba, Badalau a raspuns ca ar fi peste 20.

"Nu pot sa va informez, cred ca peste 20", a mai spus Badalau, adaugand faptul ca le ureaza lui Sorin Grindeanu si Victor Ponta "sanatate multa si spor la guvernare inca doua zile".

Intre timp, negocierile cu UDMR sunt in plina desfasurare. In aceasta dimineata, si premierul Sorin Grindeanu si secretarul general al Guvernului, Victor Ponta s-au intalnit cu liderii UDMR pentru a discuta despre sustinerea Guvernului la votul de miercuri, au declarat surse guvernamentale pentru Mediafax.

Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu, ”Romania nu poate fi confiscata! Aparam democratia si votul romanilor”, a fost depusa si citita in Parlament, duminica, fiind semnata de 222 deputati si senatori PSD si ALDE, cu 11 mai putin decat ar fi nevoie pentru ca motiunea de cenzura sa treaca, miercuri. Cei 11 parlamentari au absentat motivat, a explicat Liviu Dragnea, care a dat asigurari ca miercuri „votul va fi masiv”.

PSD nu se poate baza pe 10 parlamentari, cei de Timis, cu exceptia unuia singur, anuntand ca il sustin pe Grindeanu, iar cei din Caras Severin nepronuntandu-se inca. Victor Ponta si un alt deputat PSD de Gorj nu au semnat nici ei motiunea.

Grupul ALDE nu se poate baza la motiune pe cei cinci plecati in noul partid condus de Daniel Constantin, fostul lider PC, si care ii sunt parteneri lui Victor Ponta. De altfel, conform lui Ponta, ar fi suficienti 14 „dezertori” din majoritatea PSD-ALDE, ca motiunea sa pice. Cu toate acestea, parlamentarii PSD de Iasi au semnat cu totii motiunea, in ciuda informatiilor ca primarul Chirica i-ar ralia in sprijinul lui Grindeanu.

Duminica, PSD a anuntat si ruperea unui parlamentar PMP care a trecut la social-democrati. De asemenea, grupul minoritatilor din Camera Deputatilor numara 17 parlamentari care nu au anuntat inca cum vor vota, iar UDMR va decide abia miercuri, inaintea votului, cum si daca voteaza, existand informatii ca minoritatea maghiara va sprijini motiunea PSD.

Pentru a trece, motiunea de cenzura are nevoie de 233 de voturi, adica o majoritate de 50% plus unul din numarul parlamentarilor.