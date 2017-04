Peste 3 milioane lei pentru refacerea strazilor din orasul Hirlau

O primarie din judetul Iasi va aloca peste trei milioane de lei pentrumai multororasuluia demarat o astfel de procedura pentru a reface sase artere rutiere, valoarea totala a contractului fiind de peste 3,2 milioane de lei. Procedura vizeaza refacerea strazilor Calarasi, Dealul Viilor, Florilor, Rosiori, Tataranu si Valea Viilor. Firmele interesate pot depune oferte pana la 26 aprilie, deschiderea acestora urmand a avea loc cateva zile mai tarziu."Contractul prevedede reparatii si asfaltare strazi in orasul Hirlau. Lucrarile ce fac obiectul procedurii de atribuire sunt prezentate în memoriile tehnice, caietele de sarcini si listele cu cantitatile de lucrari de executat. Se vor reablita un numar de sase strazi cu o lungime totala de 3.735 metri liniari. Acestea cuprind strada Calarasi in lungime 388 metri liniari, strada Dealul Viilor in lungime de 1.296 metri liniari, strada Florilor cu o lungime de 131 metri liniari, strada Rosiori in lungime de 726 metri liniari, strada Tataranu, cu o lungime de 840 metri liniari, valea Viilor, cu o lungime de 352 metri liniari. Valoarea estimata a contractului este de 3.281.810 lei. Aceasta valoare nu include si suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute. Suma aferenta pentru cheltuieli diverse si neprevazute în procent de 4,9 la suta este de 157.430 lei. Aceste sume pot fi oricand accesate in timpul derularii contractului", se arata in documentatia inaintata de Primaria orasului Hirlau.