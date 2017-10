Sorin Rosca Stanescu

In acest an s-a vorbit foarte mult dar nu excesiv despre un mecanism functional prin care voturile romanilor sa fie intoarse in mod perfid sub masa de joc. Cu alte cuvinte, o majoritate parlamentara, constituita ca o consecinta directa a rezultatului de la urne, sa fie inlocuita in asa fel incat statul sa fie administrat nu de cine a fost votat, ci de cine nu a fost votat. Si tot in acest an au iesit la iveala, rand pe rand, nenumarate fapte care demonsteaza ca, in 2009, insusi procesul de votare a fost masiv fraudat. E timpul sa discutam deschis despre piratii voturilor.

De cateva luni, societatea romaneasca dezbate circumstantele in care a fost posibila si s-a desfasurat faimoasa noapte a generalilor. De la Oprea acasa. Din ziua celui de-al doilea tur de scrutin al prezidentialelor din 2009. In prezenta sefilor SRI, a unor oameni politici dar si a doamnei Laura Codruta Kovesi. Care reprezenta la preacinstita masa Justitia independeta a Romaniei. O comisie parlamentara de ancheta si-a elaborat pe aceasta tema concluziile partiale. In sensul ca intamplarea miroase rau de tot a frauda.

Noaptea generalilor, in care se presupune ca fiecare dintre participanti si-a asumat cate o misiune, ar putea pana la urma sa fie socotita drept o simpla coincidenta. Respectiv, facandu-ne avocatii diavolului, am putea considera ca acesti oameni de decizie din institutiile de forta s-au intalnit neinstitutional, absolut intamplator in respectiva noapte, acasa la generalul Oprea. Si au stat la o sueta. Fara sa puna efectiv nimic la cale in ceea ce priveste fraudarea rezultatului alegerilor si atenuarea efectelor pe care le-ar fi putut avea protestul candidatului invins Mircea Geoana, al partidelor care l-au sustinut, PSD si PNL, ori al societatii civile. Iata insa noi dezvaluiri, care vin din mai multe directii, demonstreaza ca nu poate fi vorba de o simpla coincidenta. Ci de cu totul altceva.

Generalul Dumitrul Iliescu, fost conducator al unei institutii de forta a statului, sustine in mai multe interventii, pe pagina sa de Facebook si pe diferite posturi de televiziune ca a existat o veritabila conspiratie la nivel inalt, care a vizat, pe parcursul unei indelungate perioade de timp, nu numai sustinerea pe cai ilegale a unui om politic, respectiv Traian Basescu, ci si eliminarea sistematica a adversarilor politici ai acestuia. Iar mai tarziu acest mecanism parastatatal si ilegal a functionat tot la cel mai inalt nivel de capul lui si exclusiv in interesul unor institutii de forta, in epicentrul carora s-a aflat binomul SRI-DNA. Dumitru Iliescu pretinde ca a fost informat sistematic despre asemenea fapte contravenind Constitutiei si statului de drept, de catre persoane din interiorul diviziunii de protectie interna a Serviciului Roman de Informatii. Acestia, ierarhic, nu aveau unde sa raporteze, pentru ca ambii sefi ai institutiei, respectiv generalul Florian Coldea, prim adjunct al directorului SRI si directorul insusi, George Maior, erau implicati pana in gat. Iar mai departe, comandantul suprem, adica presedintele Romaniei, pe numele sau Traian Basescu, era chiar beneficiarul operatiunilor ilegale. Si atunci ei au incercat sa informeze cumva pe alte canale asupra atacului sistematic la Constitutie.

Si iata ca luni seara avem parte de o noua revelatie, care ne trimite catre un al doilea centru de comanda al fraudarii alegerilor din 2009 si al sustinerii ilegale a candidaturii lui Traian Basescu. Un ofiter superior al Directiei de Informatii a Armatei, mai pe romaneste al serviciului secret din Ministerul Apararii, detoneaza la randul sau, e drept cu o intarziere de mai multi ani, o bomba. Pe langa ceea ce stim sau banuim legat de noaptea generalilor din vila lui Gabriel Oprea, aflam, iata, ca a mai existat o celula de criza, la Ministerul Apararii. Se numea, intre partucipanti ”Celula de sprijin a candidaturii lui Traian Basescu”. Functiona chiar in fortareata Ministerului Apararii. Si era alcatuita din conducatorii respectivei institutii. Ei aveau misiunea de a-i vana si anihila pe adversarii lui Traian Basescu din corpul ofiteresc si de a face scamatorii cu urnele de vot aflate in grija Armatei.

De la ambii ofiteri superiori mai aflam, in plus, ca Serviciul de Telecomunicatii Speciale s-a implicat si el, ca institutie, in fraudarea alegerilor, in sensul ca, la finalul tuturor operatiunilor, a ”corectat” rezultatul votului. Tot in favoarea lui Traian Basescu.

De acum incolo cutia Pandorei, deschisa fiind, va lasa sa ni se verse in cap toate laturile unui sistem putred si corupt. ”Ei, si?” – s-au intrebat si se vor intrevba si in continuare unii. Ce s-ar mai putea face? Ii poate lua cineva inapoi lui Traian Basescu anii de presedintie? Poate fi instalat retroactiv Mircea Geoana la Palatul Cotroceni? Si, in defintiv de garantie exista ca daca istoria ar fi intoarsa pe dos, ar iesi mai bine? In definitiv, nu este si Geoana un om al sistemului? Tuturor celor care gandesc asa le dau urmatorul raspuns. Istoria nu merge doar inapoi, ea exista si in prezent si are si un viitor. Daca radiografiem corect crimele electorale din trecut, daca ii identificam pe piratii de voturi si descoperim pana la ultimul detaliu mecanismul prin care au operat, atunci putem face curat in prezent. Si putem lua masurile necesare, astfel incat asa ceva sa nu mai fie posibil in viitor. In acest sens, functioneaza si o provocare tacita sau explicita la adresa lui Klaus Iohannis. Statul roman este in asa fel organizat, incat presedintele Klaus Iohannis, prin intemediul sefilor serviciilor secrete, pe care el insusi i-a numit in functii, poate solicita si poate obtine absolut toate informatiile relevante privindu-i pe piratii institutionali de voturi. In acest sens, ii stau la dispozitie directiile de protectie interna ale tuturor serviciilor secrete, care dispun, pana la cele mai mici detaii, de informatiile relevante. Klaus Iohannis poate afla si poate actiona. Asta in masura in care, Doamne fereste, nu se gandeste el insusi ca vin alegerile din 2019, ocazie cu care ar putea profita de existenta acestui mecanism ticalos.

