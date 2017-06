Poli Iasi a dat lovitura! A adus un portar de top, cu 5 titluri de campion

Ivan Kelava

In ciuda incertitudinilor legate de banca tehnica si a modalitatilor de finantare, clubul CSM Poli Iasi continua sa transfere straini pe banda rulanta. Firma de impresariat Fotbal Hebdo a anuntat ca a ajuns la un acord cu portarul croat al echipei Debrecen, Ivan Kelava.

In varsta de 29 de ani, goalkeeper-ul croat a aparat poarta nationalei de tineret a Croatiei intre anii 2004 si 2010. Pe langa Debrecen, Kelava mai are in CV echipele de club Dinamo Zagreb, NK Lokomotiva, Carpi, Udinese, Spartak Trnava si Granada.

Este al saselea transfer al celor de la CSM Poli Iasi. Gruparea din Moldova a fost foarte activa in aceasta vara din acest punct de vedere si i-a mai inregimentat pe: Luwagga William Kizito, Luís Carlos Almada Soares "Platini", Tito Fernando da Silva Pinto, Bernardo Tengarrinha si Patrick Petre.