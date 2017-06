Politia, la usa lui Dan Helciug: "Nu au ce sa faca"

S-au cunoscut in 2005, la mare, ambii fiind acolo cu proiecte tv, insa nimic nu avea atunci sa anticipeze frumoasa casnicie pe care Elena si Dan Helciug urmau sa o consolideze cu cele doua minuni ale lor: Luca Dan si Ruxandra.

Invitati in emisiunea Mirelei Vaida, „2k1”, de la Antena 1, sambata aceasta, de la ora 17:00, Elena si Dan, alaturi de prietenii lor Madalina si Florin Vasilica si Roxana Avram si Radu Valahu, vor vorbi despre relatia lor, despre suisurile si coborasurile pe care viata de familie ti le ofera.

Asa cum si-a obisnuit deja telespectatorii, indragita prezentatoare Mirela Vaida nu va ocoli nici de aceasta data intrebarile indiscrete, iar raspunsurile oferite de acestia vor starni hohote de ras in platoul „2k1”. Spre exemplu, la intrebarea: „A avut vreodata sotia ta impulsul sa iti incuie usa si sa te lase sa dormi afara pe pres?”, Elena va raspunde imediat: „Ar fi trezit toti vecinii, ne stia toata lumea!”, iar Dan va completa: „Stam la o vila, suntem doi vecini pe palier. Gandeste-te ca oamenii si-au schimbat termopanele de doua ori pe ani, in fiecare an. Nu au ce sa faca, au chemat politia de nenumarate ori, dar eu am studio acolo, inregistrez, cant!”, va marturisi amuzat Dan Helciug.

Tot el va povesti ca lucrurile dureaza de multa vreme: „Cand aveam centrala comuna si nu aveam caldura suficienta, ma duceam si cantam si cate doua ore, pana imi dadeau caldura. Nu puteau sa doarma oamenii noaptea… si inca locuim sub acelasi acoperis, deci s-au obisnuit!”.

sursa: SpyNews