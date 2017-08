Politia Locala Iasi a reusit sa angajeze un singur calaret pentru "compartimentul calare"

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Dupa ce probele practice au fost trecute doar de trei candidati, in urma probei de interviu pentru ocuparea unui post in cadrul compartimentului, un singurs-a calificat.Astfel, la concursul deîn vederea ocuparii functiei publice de executie vacanta de politist local grad profesional asistent–Compartiment Politia Locala Calare, singurul candidat admis a fost ieseanul, care a fost punctat cu 81,66 puncte in urma probei de, asta dupa ce a depasit cu brio proba scrisa si cea practica.Cinci cai, doua iepe si trei, vor putea fi vazuti in fiecare zi pe strazile municipiului. Costul pentru achizitionarea lor a fost de aproximativ 86 mii de lei. Cato, Yldau, Dancer, Dries si Csuffy, acestea sunt numele cabalinelor ce vor patrula prin Iasi si fac parte din proiectul Politia Calare. Caii politisti vor patrula sub sloganul "Si eu voi contribui la realizarea unui climat optim de ordine si siguranta publica".Potrivit reprezentantilor Politiei Locale, caii si politistii vor iesi la plimbare prin zonele pietonale, greu accesibile cu autoturismele, si prin"Echipajele vor participa la actiuni de interventie pentru. Zonele devor fi cele pietonale, adica prin parcuri,. Politistii calare nu vor avea atributii la regimul circulatiei", au explicat reprezentantii Politiei Locale. De precizat ca animalele vor face zilnic naveta din Bucium la Iasi si invers. Asta pentru ca ele sunt "cazate" intr-un hangar din zona.