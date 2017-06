Politia Romana

Politia Romana a lansat un proiect-pilot prin care politistii din structurile de siguranta si ordine publica dar si cei de la rutiera vor purta o camera video si audio, astfel incat discutiile cu cetatenii sa fie inregistrate si stocate. Pentru inceput, acesta va fi implementat in doua municipii resedinta de judet, scrie Jurnalul National.

”Din punctul nostru de vedere, este un proiect util, dar ramane de vazut si parerea politistilor din trafic pentru ca ei sunt cei care vor folosi aceste echipamente. Ramane de stabilit cum se va face stocarea acestor imagini, ramane de spus si care este perioada de stocare a acestora si in ce conditii, de asemenea, trebuie vazut si care este legislatia in vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceste filmari pot fi folosite in instanta, rolul lor fiind sa il protejeze atat pe politist, cat si pe cetatean, pentru ca sunt situatii in care este nevoie si de o filmare, nu numai de o declaratie”, a explicat Georgian Dragan, purtatorul de cuvant al IGPR.