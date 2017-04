Politician USR condamnat pentru dubla crima in Germania

USR

Informatie bomba prezentta in editia de joi a emisiunii ''Sinteza zilei''. Mihai Gadea si Razvan Dumitrescu au dezvaluit ca noul presedinte al USR Turda, Daniel Dobos, a facut ani grei de inchisoare in Germania pentru o crima dubla.

Daniel Dobos a evitat sa comenteze pentru presa turdeana ceva concret despre anii grei de inchisoare pe care i-a executat in Germania. Intr-o postare pe o pagina de socializare, in care anunta ca in urma cu cateva zile a fost ales presedinte USR Turda, Daniel Dobos si-a expus un punct de vedere:

Practic, anii de puscarie incasati de la justitia germana nu justifica riposta legitima in calitate de ”garda de corp” – pe care o invoca Daniel Dobos in postarea/apararea sa si nici nu explica cum, in calitate de ”garda de corp”, a ucis doua persoane, in doua zile diferite.

Un reporter NCN a luat legatura cu Daniel Dobos si i-a cerut punctul de vedere:

Reporter: E adevarat sau nu ca ati ucis doua persoane si ati facut inchisoare pentru asta?

Daniel Dobos: Da.

Reporter: Cati ani de inchisoare ati facut?

Daniel Dobos: Mult prea putini ca sa fie relevant.



Sursa: antena3.ro