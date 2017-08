Politist iesean implicat intr-un dosar de coruptie! Un sofer i-a propus 1.000 de euro spaga

Un politist din Iasi a refuzat 1.000 euro mita si a sesizat Serviciul Judetean al Directiei Generale Anticoruptie (DGA) Iasi despre oferta primita. Este pentru a doua oara cand acesta denunta faptele unor cetateni de a oferi mita.

La data de 22 august 2017, echipa operativa constituita din ofiteri de politie judiciara ai DGA – Serviciul Judetean Anticoruptie (SJA) Iasi, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, a prins in flagrant pe cetateanul B.G.C., in varsta de 32 ani, in timp ce ii promitea unui agent de politie, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi suma de 1.000 euro. In schimbul sumei mentionate, politistul ar fi trebuit sa distruga actele de constatare intocmite la data de 20 august 2017, cu ocazia depistarii celui in cauza in timp ce conducea in stare de ebrietate un autoturism pe raza judetului Iasi si a refuzat prelevarea de mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei si pentru a-i restitui permisul de conducere retinut.

Cu ocazia prinderii in flagrant, asupra lui B.G.C. a fost identificata suma de 1000 euro despre care acesta a declarat ca acestia erau banii promisi politistului, in scopul mentionat mai sus.

Dosarul penal a fost inregistrat in baza denuntului politistului, formulat la SJA Iasi, in care agentul a precizat ca, la data de 20.08.2017, cu ocazia constatarii infractiunii comise de B.G.C., acesta i-a promis o suma de bani cuprinsa intre 300-400 euro, pentru a nu-i intocmi dosar penal.

Fata de B.G.C., procurorul de caz a pus in miscare actiunea penala pentru savarsirea infractiunilor de dare de mita (doua acte materiale) si cumparare de influenta,dispunand masura instituirii controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile.



