Mihaela Abaza

Ieri, starea de sanatate a politistei care a suferit unde munca grav in sediul Inspectoratului deal Judetului (IPJ) Iasi era satisfacatoare. Medicii de la Spitalul Prof. Dr. Nicolae Oblu (Neurochirurgie) din Iasi sunt multumiti si spera sa nu apara complicatii."Pacienta a iesit din coma si are o evolutie favorabila. Este internata tot la. Deschide ochii, executa anumite comenzi ale medicului. Nu colaboreaza inca, dar speram ca in urmatoarele zile sa ajungem si la acest nivel. Suntem multumiti de progresele pacientei. Speram sa nu apara complicatii si evolutia sa fie din ce in ce mai buna", a declarat medicul neurochirurg Florin Gramada, purtator de cuvant la spitalul mentionat., in varsta de 38 de ani a fost internata pe 8 iunie, dimineata, la unitatea medicala. Politista a cazut pe scarile din IPJ si s-a lovit puternic la cap. Tanara a fost adusa la spital insevera cuintracerebral. Pacienta a pierdut mult sange, medicii fiind nevoiti sa-i faca transfuzii de sange. Dupa interventia chirurgicala, coma s-a superficializat, tanara fiind, timp de o saptamana intr-o coma superficiala cu evolutie ondulanta.Din Reanimare, politista va fi transferata intr-o clinica desi apoi va urma o lunga perioada de. "Dupa unasa de sever in care creierul a avut de suferit, pacienta va urma un proces de recuperare de durata. Aceasta recuperare dureaza cel putin 6 luni si se poate prelungi chiar pana la doi ani. Pacienta va invata din nou sa vorbeasca, sa mearga, sa manance, etc. Important este ca a iesit din coma si evolutia este favorabila", a spus dr. Florin Gramada. Mihaela Abaza este de mai multi ani ofiter in cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Iasi si este mama unui copil in varsta de 2 ani.