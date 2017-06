Politista care a stat in coma o saptamana, dupa ce a cazut pe scari la IPJ Iasi, isi revine spectaculos

Mihaela Abaza

Medicii de la Spitalul Prof. Dr. Nicolae Oblu () din Iasi sunt multumiti de evolutia starii de sanatate a politistei accidentata grav, dupa ce a cazut pe scari in Inspectoratul deal Judetului (IPJ) Iasi.Mihaela Abaza, in varsta de 38 ani, este internata de doua saptamani la Clinica de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI), dupa ce timp de o saptamana a fost in. Ieri, medicii au declarat ca peste doua-trei zile, tanara va fi transferata in clinica depentru continuarea tratamentului de recuperare."Pacienta a inceput tratamentul de recuperare. Este inca la terapie intensiva si face zilnic recuperare. Deocamdata se ridica doar la marginea patului, dar in curand va trebui sa mearga. Primeste tratament medicamentos si evolutia este buna. Vorbeste, colaboreaza cu medicii si este doua-trei zile va fi transferata la neurologie, dupa care va fi transferata intr-o clinica de. Pacienta va avea nevoie de o perioada de recuperare care poate dura intre 6 luni si doi ani", a declarat dr. Florin Gramada, purtator de cuvant la unitatea medicala mentionata.Pe 8 iunie 2017, dimineata, un echipaj medical a fost solicitat de urgenta la sediul IPJ Iasi unde au gasit-o pe politista in coma severa, dupa unputernic la cap.a cazut pe scari. Politista a fost supusa unei interventii chirurgicale penrtu indepartarea hematomului intracerebral. Ancheta pentru cercetarea cauzelor care au dus la producerea accidentului va fi efectuata de structurile de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.