Politistii de la Transporturi din Iasi, printre primii la prevenirea contrabandei

Sectia Regionala de Politie Transporturi Iasi a intreprins in 2016 un numar de 115 masuri de prevenire a contrabandei. In functie de volumul de marfuri de contrabanda confiscate, Sectia Regionala de Politie Transporturi Iasi ocupa locul 2 in clasamentul Sectiilor Regionale de Politie Transporturi analizate. Conform datelor colectate, bunurile confiscate de catre Sectiile Regionale de Politie Transporturi sunt in proportie de peste 90 la suta tigari si alte produse din tutun, precum si produse petroliere, in special motorina. Ca urmare a acestor actiuni, 100.460 tigari de contrabanda au fost confiscate si 16 dosare penale au fost inregistrate.

Datele prezentate provin dintr-un studiu realizat de catre Asociatia InfoCons in cadrul campaniei “Stop Contrabanda! Ia atitudine” (mai multe detalii pe www.anticontrabanda.ro). Studiul evalueaza rezultatele din 2016 ale actiunilor desfasurate de principalele autoritati implicate in combaterea fenomenului de contrabanda. Informatiile prezentate in studiu au fost obtinute in baza legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si colectate prin intermediul chestionarelor trimise de catre reprezentantii Asociatiei ”InfoCons” autoritatilor vizate.

Campania “Stop Contrabanda! Ia atitudine” are ca scop informarea publicului atat in legatura cu dimensiunea fenomenului contrabandei, cat si referitor la eforturile autoritatilor statului roman pentru stoparea acestui fenomen.

Contrabanda are profunde efecte economice si sociale, prejudiciind bugetul de stat si limitand capacitatea de dezvoltare a Romaniei. Totodata, acest fenomen reprezinta un risc pentru siguranta nationala, contrabanda fiind adesea asociata si altor activitati infractionale, putand reprezenta chiar si o sursa de finantare pentru activitati teroriste.

