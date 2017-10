Grila de salarizare a politistilor germani este pur si simplu iesita din comun, potrivit informatiilor furnizate de oeffentlichen-dienst.de.

Conform tabelelor de remunerare publicate de Guvernul Federal al Germaniei (publicate aici), un un politist cu experienta de pana in trei ani castiga 2.700 euro pe luna, cei cu peste 9 ani de experienta trec de 3000 pe luna, iar cei cu peste 14 ani de experienta pot ajunge sa castige chiar si 7000 de euro pe luna in functie de grade si de realizari.

Sumelor de mai sus se adauga bonusuri, premii, bonuri de benzina "no limit", o vacanta asigurata anual etc. Astfel, venitul unui politist german ajunge sa il depaseasca pe cel al unui parlamentare roman.

Comparativ cu Germania si Romania sta destul de prost la acest capitol. Un politist roman castiga, potrivit unui articol al ZF din 2015, minimum 500 euro, iar cel mai bine platit politist roman castiga aproximativ 2000 de euro.

Cu toate acestea, meseria de politist in Germania nu este deloc usoara, in conditiile in care manifestatiile extremiste violente sunt la ordinea zilei, iar, in ultimii ani, tara se confrunta cu un semnificativ val de imigranti.

