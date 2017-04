• Politistii pareau insirati destul de tare de povestea lui Cristian Cioaca si a disparitei Elodiei • Pe de alta parte, la audieri, politistii au declarat ca victima lor s-a uitat prea mult la Romanii au talent • Procurorii sustin ca politistii l-au amenintat pe barbat ca il vor ucide, il vor arde, iar rudele vor calca pe cenusa lui • Dupa scandal, politistii si-au anuntat superiorii ca sunt victimele unui ultraj • Situatia este alarmanta avand in vedere ca toate scenele s-au petrecut in sediul Postului de Politie



Ieri, magistratii de la Curtea de Apel Iasi au luat o decizie definitiva intr-un dosar in care doi politisti ieseni si-au riscat intreaga cariera pentru a umili un betivan scandalagiu din Tibana. Dupa decizia luata ieri de judecatori, cei doi vor fi destituiti din Politie. Au incercat sa dea instantei de judecata tot felul de explicatii, care mai de care mai bizare, insa planul lor nu a reusit.



Au sustinut pe tot parcursul procesului ca sunt nevinovati, insa, probele din dosar au aratat cu totul altceva. Au cerut sa fie supusi si la detectorul de minciuni, insa aceasta proba le-a fost respinsa. Bogdan Petianu si Daniel Virlan au fost condamnati definitiv la o pedeapsa de cate un an si trei luni de inchisoare cu suspendare.



Toata povestea, care ii are ca personaje principale pe cei doi politisti, a avut loc pe 8 martie 2013. Agentii Bogdan Petianu si Daniel Virlan au intervenit pentru a aplana un scandal provocat de Mihai Popescu, in satul Girbesti. Oamenii au sunat la 112 si au reclamat ca Mihai Popescu a batut un batran de 70 ani.



Politistii au intervenit destul de repede si l-au dus pe Popescu la sediul postului de politie. Pe drum au inceput sa-l injure si sa-l ameninte ca, dupa ce va ajunge la post, va avea de suferit. Dupa ce au intrat, l-au impins pe jos, profitand de faptul ca are mainile legate cu catuse, apoi au inceput sa-si bata joc de el si sa-l umileasca in cel mai josnic mod.



"Inculpatii i-au tras mainile persoanei vatamate catre un picior al mesei din încapere si, cu ajutorul unui bat din lemn, introdus printre catuse, au format o parghie, prin care au torsionat elementele de imobilizare, provocandu-i astfel victimei o suferinta intensa, exteriorizata prin strigate de durere", se arata in rechizitoriul intocmit de procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi.



I-au promis ca-l vor lasa in pace daca va sasai ca un sarpe. Au inceput sa-i adreseze apelativul de "vipera" si i-au spus ca astfel de animale trebuie sa fie ucise. In tot acest timp, cei doi politisti il loveau. La un moment dat au ajuns in fata sediului politiei rudele lui Mihai Popescu.



Oamenii legii l-au amendat pe Popescu cu suma de 500 lei, pentru tulburarea linistii publice, si l-au lasat sa plece. Numai ca, la plecare, i-au zis sa nu cumva sa marturiseasca ceea ce s-a intamplat inauntru. I-au spus ca il vor ucide, il vor face cenusa si il vor arunca pe strada, iar rudele vor calca pe cenusa lui. Imediat ce a iesit insa, victima le-a zis tuturor prin ce a trecut.



Abia acum incepe razbunarea



Politistii au vazut pe geam ce se intampla afara si s-au enervat si mai mult, motiv pentru care l-au bagat iar în postul de politie. "Fiind deranjati de împrejurarea ca persoana vatamata a facut cunoscut celor prezenti faptul ca fusese lovit în post si realizand ca sunt în pericol sa fie trasi la raspundere pentru agresarea victimei, inculpatii au sarit asupra victimei, încercand sa o introduca silit în postul de politie", se arata in rechizitoriu.



Din acest moment, lucrurile au luat-o razna de tot. Politistii au mimat inclusiv un act sexual oral. "Suspectul Petianu Bogdan i-a tras pantalonii partii vatamate, în timp ce suspectul Vîrlan Daniel Constantin a simulat un act sexual oral prin aplecarea capului victimei catre zonele sale genitale; totodata, suspectul Vîrlan a folosit cuvinte explicite si triviale privind conotatia sexuala a gestului umilitor", au mai precizat procurorii in rechizitoriu.



Ulterior, a fost batut cu pumnii si picioarele in zona abdomenului. I-au spus ca, dupa ce il vor lasa sa plece, are interdictie de a povesti cuiva cele intamplate. In caz contrar il "vor omorî, asa cum si-a ucis Cioaca sotia, de nu va mai putea fi gasit".



La scurt timp dupa agresiune si-au anuntat superiorii si au reclamat ca au fost ultragiati. Au venit inca cinci politisti, care au inceput sa cerceteze agresiunile care ar fi fost comise de Mihai Popescu impotriva politistilor. Procurorii le-au cerut celor doi politisti sa faca un raport cu privire la ceea ce s-a intamplat acolo, pentru ca, intre timp, victima a fost internata in spital din cauza leziunilor.



Ea a fost dusa cu ambulanta la Neurochirurgie, avand fracturi la maini si pierderi de cunostinta. In acele rapoarte au sustinut ca victima a incercat sa faca acrobatii specifice concursului televizat "Romanii au talent". Politistii au explicat ca acrobatiile au fost facute in timpul unui numar de dresura a calului sau. "Se afla sub cal atunci cand a fost lovit de acesta", au explicat politistii.