Un pakistanez a socat politistii si oamenii din Karachi, in zona Karimabad, dupa ce a iesit la o plimbare cu un camion pick-up. Acesta nu era singur in masina, ci insotit de o... leoaica! Saqlain Javed este un comerciant de animale de companie. El a fost arestat pe loc, fiind acuzat de hartuire publica. Acesta a declarat ca avea toate aprobarile necesare pentru detinerea animalului periculos.