Politistul Marian Godina REACTIONEAZA in scandalul lui Boureanu: "Asa trebuia raspuns!"

Marian Godina reuseste sa ramina un personaj controversat. Politistul a aplaudat decizia colegului sau de la rutiera de a-i aplica o lovitura lui Cristian Boureanu.

Politistul Marian Godina a postat pe Facebook imagini video in care politistul lovit de Cristian Boureanu riposteaza si ii da acestuia un pumn, comentariul lui Godina fiind ca reactia colegului sau a fost „proportionala si corecta” si ca „asa trebuia raspuns”.

„Pentru cei care spuneau ca politistul nu a avut nicio reactie si ca a fost prea bland. Urmariti finalul. A avut reactie sau nu? Eu zic ca a fost o reactie proportionala si corecta. Mie, unul, mi-a facut ziua mai frumoasa. Bravo, colegule! Asa trebuia raspuns!”, a scris Godina, postand imagini din seara incidentului in care a fost implicat fostul parlamentar Boureanu.

In imagini se vede cum, dupa ce este lovit in zona inghinala de Cristian Boureanu, politistul il loveste pe acesta in zona fetei.