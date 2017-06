Administratia Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi din Iasi (TUIASI) a facut anuntul legat de modul in care se va desfasura cazarea, pentru vacanta de, in. Studentii de la alte universitati, care au locuit in perioada anului universitar 2016-2017 in Tudor, vor urma aceiasi pasi pentru cazare ca studentii, doar ca, în loc sa mearga la secretariatul facultatii, ei vor depune cererea la secretariatul Directiei Servicii Studentesti (), situat la parterul caminului T18.Pe perioada verii, dupa data de 10 iulie, sunt deschise urmatoarele: T13 si T19 pentru studentii de la ciclurile de licenta si master; T20 scara A, T21, T16 si T7-T8 pentru studentii casatoriti, doctoranzi sau studentii care au locuit în aceste camine pe perioada anului universitar 2016 - 2017."Tarife deaferente vacantei de vara, 10 iulie - 3 septembrie 2017 pentru studentii TUIASI - ciclurile de studii licenta si master: Camin T13, T19 - 9.00 lei loc/zi; Camin T7-T8; T16; T20 scara A, T21 scarile A si B - 12.00 lei loc/zi. Pentru studentii doctoranzi la zi de la TUIASI: Camin T7-T8, T16 - tariful va fi în regim subventionat de 150 lei doctorand/luna sau 5.0 lei doctorand/zi; Camin T20 scara A, T21 - tariful va fi în regim subventionat de 200 lei doctorand/luna sau 6.5 lei doctorand/zi. Pentru studentii altor universitati si din alte categorii de persoane, candidati la admitere, însotitori, candidati la concursul pentru definitivat sau gradul II) - în limita locurilor disponibile: Camin T13, T19 - 18.00 lei loc/zi; Camin T7-T8; T16; T20 scara A, T21 scarile A si B - 20.00 lei loc/zi", au reliefat reprezentantii DSS.Pe de alta parte,care au finalizat sesiunea si nu au practica tehnologica vor achita tarif de cazare aferent perioadei de vacanta de vara, în functie de categoria de mai sus, începând cu data de 19 iunie. Studentii care efectueaza practica tehnologica începând cu data de 19 iunie vor achita tariful per zi aferent lunii iunie 2017, în functie de caminul în care locuiesc.Dupa finalizarea perioadei de practica tehnologica vor plati tariful de cazare aferent perioadei de vacanta de vara, în functie de categoria de mai sus.Solicitarile de cazare pentru perioada vacantei de vara se primesc pâna la data de 21 iulie.