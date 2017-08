Posta Romana actioneaza E.ON si alti doi furnizori de energie in instanta! Informatii din culisele deciziei

Posta Romana va actiona in instanta, pentru recuperarea prejudiciilor financiare, trei potentiali furnizori de energie electrica, pentru nerespectarea prevederilor Acordului-cadru, in conditiile in care peste 1.700 de unitati ale companiei sunt alimentate in prezent de furnizori de ultima instanta.

Furnizarea energiei electrice pentru subunitatile postale incepand cu luna mai 2016 ar fi trebuit sa fie asigurata, conform acordului-cadru incheiat intre Posta Romana (in calitate de Promitent – Achizitor) si trei furnizori licentiati de energie electrica (in calitate de Promitenti – Furnizori) de catre Tinmar Energy SA, Elsaco Energy SRL si E.ON Energie Romania SA. Acordul cadru a fost incheiat pentru o perioada de 4 ani, cu 4 contracte subsecvente acestuia, fiecare pentru perioade egale de timp, de cate 12 luni calendaristice, urmand ca atribuirea contractelor subsecvente se fie efectuata in cascada.

Avand in vedere faptul ca Tinmar Energy s-a clasat pe primul loc urmare evaluarii ofertelor primite, Posta a incheiat cu acest furnizor primul contract subsecvent de furnizare a energiei electrice, pentru perioada 15 august 2016 – 14 august 2017, orele 24:00, contract care a fost derulat integral.

„Ca urmare a demersurilor repetate initiate de Posta Romana cu fiecare dintre cei trei Promitenti furnizori de a incheia cel de al doilea contract subsecvent de furnizare a energiei electrice, incepand cu data de 15.08.2017 fiecare dintre acestia au transmis in mod oficial ca nu doresc semnarea acestui contract, motivand acest fapt prin imposibilitatea sustinerii tarifelor ofertate conform Acordului cadru incheiat in 2016, datorita modificarilor survenite la nivelul pietei de energie electrica”, arata comunicatul.

In acest context, Posta Romana a informat Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) despre imposibiltatea incheierii unui contract cu niciunul din cei trei furnizori concurentiali, solicitand dispunerea de catre autoritate a preluarii de catre F.U.I. (furnizorii de ultima instanta) a celor 1719 puncte de consum ale companiei, incepand cu data de 15 august 2017, orele 00:00.

Subunitatile postale au fost preluate de catre furnizorii de ultima instanta urmand ca, in conformitate cu prevederile "Regulamentului de preluare de catre furniizorii de ultima instanta a locurilor de consum ale clientilor finali care nu au asigurata furnizarea energiei din nici o alta sursa, aprobat prin Ordinul ANRE NR. 12/2017", CNPR sa incheie contracte de furnizare cu FUI pana la incheierea unui contract de furnizare energie electrica cu un furnizor concurential.

„In acest moment, Posta Romana analizeaza toate posibilitatile de a rezolva cat mai rapid acesta situatie si isi rezerva dreptul de a actiona in instanta cei trei promitenti furnizori pentru nerespectarea prevederilor Acordului-cadru de furnizare a energiei electrice, in vederea recuperarii eventualelor prejudicii financiare”, anunta compania.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.