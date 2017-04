Poti sa devii bogat daca mai ai aceste obiecte prin casa

Vechile monede nationale ale statelor europene care au trecut la euro ar putea valora o avere, informeaza site-ul Bloomberg.

Cu alte cuvinte, bancnotele si monedele uitate la saltea de europeni ar putea sa fie preschimbate in euro, chiar daca a trecut perioada de predare a banilor vechi.

Totalul masei monetare care lipseste din inventarul bancilor centrale ajunge la aproximativ 15 miliarde de euro.

Germania detine aproape jumatate din valoarea totala, din moment ce Bundesbank nu a inaintat un termen limita pentru rascumpararea marcilor.

Cei mai putin norocosi sunt portughezii. Acestia au avut ca termen de preschimbare doar un an. Fapt care a sters aproape jumatate din sumele in escudos aflate in posesia populatiei.