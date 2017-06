Maricel Turcu

In momentul in care a ajuns in vizorul procurorilor de la Directia Nationala Anticuroptie Iasi (DNA) Maricel Turcu era un simplu referent agricol in cadrul primariei comunei Andrieseni. Nici macar nu avea facultatea terminata in momentul in care a fost chemat lade procurori.A reusit sa-si termine studiile si sa devina inginer agronom abia in anul 2012, atunci cand a ajuns si primarul localitatii mentionate. Oamenii din comuna il stiau din vedere si au auzit prea multe lucruri despre el. In momentul in care a ajuns pe lista persoanelor cercetate de DNA, luii-a crescut rapid notorietatea in sat.Oamenii au inceput sa vorbeasca tot mai mult despre el. Desi infractiunile comise de acesta sunt marunte, faptul ca este persoana cercetata de procurorii de lai-a adus doar beneficii in interiorul localitatii.Practic, prin calitatea de inculpat al DNA s-a victimizat printre viitorii sai votanti. Astfel, in anul 2012, desi nu avea nicio sansa sa primeasca votul oamenilor, pana la urma si-a facut o campanie destul de buna si a ajunsIn anul 2016 nu a mai avut un concurent pe masura si a fost lasat de oameni in continuare primar. In anul 2016 dosarul sau era deja pe masa judecatorilor de la Tribunalul Iasi. Cercetarea judecatoreasca in acest dosar a fost finalizata pe data de 29 mai 2017, iar pronuntarea a fost amanata pentru 12 iunie. Ieri, judecatorii au anuntat ca mai au nevoie de cateva zile pentru a lua o decizie. Astfel, pronuntarea a fost anuntata pentru data de 19 iunie 2017.Initial, in momentul in care au inceput cercetarile in acest, cap de lista in aceasta poveste era Ioan Caruntu, fostul primar al comunei Andrieseni. Alaturi de acesta se afla si viceprimarul Mihai Urma.Toti au fost acuzati desi complicitate la infractiunea de folosire de documente false pentru obtinerea de fonduri din bugetul Comunitatii Europene. Tocmai faptul ca in joc erau bani europeni le-a atras atentia procurorilor de la DNA Iasi. Alaturi de cei mentionati au fost trimisi in judecata si cei doi sateni care au beneficiat de banii furati prin acte false."În cursul anilor 2007 – 2009, cu sprijinul direct al unor functionari publici din cadrul Primariei comunei, inclusiv primarul acestei comune, inculpatii Bunduc Ioan si Bunduc Mihai au obtinut în mod ilegal sume de bani cu titlu de subventii pe suprafata aferent unor suprafete de pasune de pe raza comunei respective, provenind din Fondul European de Garantare în Agricultura (F.E.G.A.). Concret, inculpatul Bunduc Ioan a solicitat A.P.I.A – Centrul Zonal Iasi astfel de fonduri si a declarat în mod nereal ca utilizeaza ca fermier sau ca are în arenda astfel de", au precizat procurorii de la DNA Iasi."În sprijinul cererii sale, acesta a prezentat mai multecum ar fi: o adresa eliberata de inculpatii Urma Mihai, viceprimar al comunei Andrieseni si Turcu Maricel, referent agricol la aceeasi primarie, în care acestia au consemnat în mod nereal faptul ca Bunduc Ioan era împuternicit de Primaria Andrieseni sa administreze respectiva pasune, mai multe înscrisuri în care era consemnat în mod nereal ca mai multi crescatori de animale din comuna l-au împuternicit sa solicite fonduri F.E.G.A.(în realitate, toate semnaturile acelor persoane au fost contrafacute de catre Bunduc Ioan), o adresa emisa de Primaria Andrieseni si semnata de inculpatii Caruntu Mihai, primar al comunei si Turcu Maricel, referent agricol la aceeasi primarie, în care au consemnat în mod nereal faptul ca acesta figureaza în evidentele primariei cu o suprafata de pasune arendata", au completat oamenii legii.Pe baza acestor documente false primite de la angajatii primariei, Mihai Bunduc a depus dosarul la Centrul Zonal A.P.I.A Iasi pentru a obtine banii pentru suprafetele de pasune aflate in domeniul public al comunei Andrieseni."Inculpatii Bunduc Mihai si Bunduc Ioan au mai folosit si douadeîncheiate cu inculpatul Caruntu Mihai în mod ilegal si la un pret derizoriu (1 leu pe hectar anual), iar tabelele cuprinzând numele mai multor persoane falsificate în modalitatea descrisa mai sus au fost semnate pentru conformitate de catre Caruntu Mihai în calitate de primar al comunei. Agentia de Plati si Interventie în Agricultura s-a constituit parte civila în cauza cu suma totala de 151.926,42 lei (echivalentul e aproximativ 37.381 euro) reprezentând sumele efectiv virate dinFEGA. În vederea recuperarii acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor imobile apartinând tuturor inculpatilor", au mentionat procurorii DNA.