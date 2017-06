Sistemul sanitar bolnav distruge vieti, arata Catalin Tolontan in cel mai nou articol postat pe site-ul personal. O adolescenta de 17 ani dintr-un sat din judetul Vrancea a ajuns la Institutul de Boli Cardiovasculare Iasi din cauza unor probleme de sanatate.

Ana Maria Strat suferea de probleme la rinichi, dar medicii suspecteaza o stenoza de artera renala dreapta congenitala, ceea ce semnifica ingustarea unui vas de sange, dobandita din nastere.

Dupa o “banala” angiografie, fata este dusa in salon. Nimic nu parea gresit. La o saptamana de la analiza, insa, Ana-Maria simte frisoane, apoi temperatura mare si inflamarea zonei unde a fost introdus cateterul.

“Este diagnosticata cu infectie cu Staphylococcus aureus meticilinorezistent (MRSA).

Analizele aflate in posesia ziarului GSP arata, fara dubiu, ca, din ianuarie 2012, Ana-Maria Strat capata in sange o bacterie multirezistenta la tratamentul antibiotic”, scrie Tolontan.

Au trecut mai bine de 5 ani de atunci. Ani de suferinta pentru adolescenta. A suportat 69 de operatii pentru plagile infectate si reconstructia tesuturilor necrozate, scrie jurnalistul.

“Ana-Maria are aproape intreg piciorul decopertat de piele. I-a ramas un sfert din tesutul muscular. Nu mai poate merge regulat la scoala si ramane cu 10 clase terminate”, scrie Tolontan.

In medie, o interventie pe luna intr-un pelerinaj pe la toate spitalele mari din tara.

“Rand pe rand, bruneta creata, plinuta si vesela este contaminata cu Klebsiella, Acinetobacter, Piocianic, E. Coli.

Dupa efectuarea primei transfuzii de sange la Spitalul de Urgenta Floreasca din Bucuresti, Ana ia si virusul hepatitic C”, se mai arata in articol.

"Am fost declarata moarta. Parintii mi-au povestit ca asistentele au inceput sa ma pregateasca pentru a ma duce la morga. Si cum stateam eu asa, moarta, in momentul in care mi-au scos sonda urinara, am eliminat doi litri de urina! Apoi am inceput sa misc si asa am revenit la viata ", povesteste ea, cu linistea celui care a strabatut toate liniile invizibile pe care le poate trece un om.

Cea mai mare bucurie a ei este, acum, este un bichon.

"Din pacate, acum si cainele sufera. Pe 11 iunie mi s-a facut rau. Am chemat salvarea, care, atunci cand a sosit, mi-a calcat catelusul! Fetita, asa o cheama, are tripla fractura de picior si numai la Bucuresti poate fi operata", explica Ana-Maria.

“In viata Anei-Maria e mai mult sange decat intr-un film de Tarantino. Dar nici Quentin Jerome Tarantino n-ar putea face asa un film.

Salvarea care calca bichonul.

Cine poate regiza un asemenea film?”, conchide Catalin Tolontan.