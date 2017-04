• Poveste cutremuratoare la Iasi dupa ce o fetita in varsta de 12 ani parcurge zilnic un drum de aproape 40 de kilometri pentru a cersi • Poate ati vazut-o pe aceasta copila stand pe strazile Iasului, dar cu siguranta nu v-ati gandit ce poveste se poate ascunde in spatele ei • Este greu de crezut ca pot exista astfel de cazuri, dar totusi realitatea este alta •



Poate ca uneori ati vazut-o stand la semafoare si venind la geamurile masinilor cerand cativa lei si nu i-ati dat atentie, cu toate ca acest suflet de copil merita apreciat. Ieri, reporterii BUNA ZIUA IASI au gasit-o pe Petronela in apropiere de Baza 3, la un semafor. Mergea printre masini si intindea manuta. O parte dintre soferi nici nu s-au uitat la ea, alta parte au injurat-o, iar cativa i-au oferit cate ceva. Petronela si-ar dori sa aiba o viata mai buna, sa nu mai stea la cersit, dar stie ca daca nu ar mai face asta, ar avea de suferit fratiorii ei mai mici.



Face naveta pentru cersit



Reporterii au discutat cu micuta Petronela si au aflat o poveste cutremuratoare. Fetita vine in fiecare zi din comuna ieseana Popesti pana la Iasi unde sta aproape toata ziua si cerseste in apropierea semafoarelor. Acasa are doua surioare mai mici si un fratior cu handicap grav. Mama ei nu lucreaza pentru ca trebuie sa stea tot timpul acasa sa-i supravegheze pe cei mici, iar tatal ei si-a incercat norocul departe de tara, dar s-a intors zilele trecute cu mainile in buzunar.



Desi este la varsta la care Petronela si-ar dori sa se joace cu colegii la soala, ea a abandonat studiile si isi petrece majoritatea timpului in strada. Fetita de la varsta de 6 ani umbla pe strazi si cerseste. Asta este tot ce stie sa faca. Te priveste in ochi si te roaga sa o ajuti. Povestea ei nu este stiuta de prea multa lume. Petronela nu zambeste si pare tot timpul abatuta. Stie ca acasa gaseste trei fratiori si doi parinti amarati.



"Trebuie sa le duc de mancare"







Cam asa incepe povestea fetitei si oricat de tare de caracter ai fi nu poti sa nu te sensibilizezi cand auzi prin ce a trecut si prin ce trece pentru a-si bucura fratiorii si parintii. "De cand eram mica am iesit pe strada... Am facut doar doua clase, apoi m-am lasat de scoala. As vrea sa ma intorc, dar mi-e rusine. Am aproape 13 ani, dar stiu sa citesc! Chiar stiu! O doamna de la Egros m-am invatat. Imi da si teme...", a completat Petronela.

"Ma cunoaste multa lume"







Povestea fetitei este emotionanta. Este greu de crezut ca o copila ca ea poate fi atat de matura. A tinut piept vietii si a demonstrat ca se poate. Cand reporterii i-au propus sa o insoteasca acasa fetita a zambit, dar a tinut sa precizeze ca locuieste intr-o magazie. O buna perioada de timp ea si cu familia ei au locuit undeva pe malul Bahluiului, intr-o cladire abandonata, dar aceasta a fost demolata, iar ei au ajuns pe drumuri.

"Acasa" e o magazie, pe camp







Modul in care fetita povesteste despre toate aceste lucruri parca iti injecteaza o doza de curaj. Despre parintii ei fetita are numai cuvinte de lauda, cu toate ca multi dintre cei care ii vor afla povestea, ii vor condamna. "Noi suntem sase frati, dar doi sunt la centru de plasament. Suntem doar patru acasa. Am fost si eu la centru, dar a venit tata si m-a scos... Nu am vrut sa stau acolo, e foarte rau. Am vrut sa merg la parintii mei...", a povestit fetita.



Ce spun parintii?



parinti de condamnat ramane sa stabileasca fiecare cititor in parte. Cert este faptul ca ieri, reporterii BZI au mers la Popesti si au discutat cu ei. Tatal, Dan Sandu in varsta de 42 de ani abia ajunsese din Danemarca. A venit acasa cu mainile in buzunar. Nu a castigat nimic in cele cateva luni de pribegie. Mama fetei, Elena are 30 de ani si a stat de cand se stie acasa, langa copii. Tatal a discutat cu reporterii si a spus ca este in stare sa faca orice pentru copii.



"Ce sa facem daca asta este soarta? Am plecat din tara sa castig un ban, dar nu am reusit. Aici am muncit cu ziua, dar este greu. As vrea si eu sa fac ceva, sa ne construim o casa, dar nu avem cu ce... Am construit baraca asta, dar mai am si acum vreo 16 milioane datorie. Petronela vine la Iasi si mai castiga cativa banuti. Ne ajuta foarte mult", a spus Dan, tatal fetitei.





Mama Petronelei a povestit printre lacrimi prin ce trece. "Baietelul de 6 ani are handicap. Nu vorbeste si nu merge. Ne este foarte greu. Nu stiu cum sa facem sa ne fie mai bine. Fetita merge la Iasi si vine seara cu mancare. Am vrea si noi sa avem o casa, sa merg cu baietelul la spital, dar nu avem cu ce. Stam toti intr-o camera, dormim cum putem...", a spus Elena, mama copiilor.