Povestea romanului erou din Elvetia. A ajutat la prinderea mai multi spargatori de autoturisme

Un roman este erou in Elvetia. E vorba de un sofer de tir care a surprins in plina actiune mai multi hoti, in parcarea unui supermarket. Romanul i-a filmat pe infractori si a sunat la politie

Daniel Gheorghe Stanescu, in varsta de 41 de ani, din Mioveni, a ajuntat politia la destructureze o banda de hoti. Barbatul, sofer de tir, se afla in parcarea unui supermarket in momentul in care a observat un barbat si o femeie ca deschid usile la mai multe autoturisme. Intr-un timp foarte scurt, cei doi au reusit sa fure o serie de bunuri lasate la vedere de catre proprietari.

Cu spirit justitiar, Daniel a filmat intreaga scena si a alertat imediat politia. Detaliile oferite de barbat au ajutat politia din Elvetia sa ii prinda pe hoti in flagrant. Acestia faceau parte dintr-o banda care a terorizat Elvetia in ultimii ani. Politistii l-au felicitat pe roman.

