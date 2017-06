In urma cu un an, viata Ioanei, o tanara de 18 ani din Moldovita, Suceava, avea sa se schimbe total. Tanara a suferit un accident rutier, din care spune ca “am scapat cu doar jumatate de viata”, pentru ca dupa fracturarea coloanei nu-si mai poate misca picioarele.

Ioana, o tanara frumoasa si desteapta, traieste un cosmar de un an. In 12 iunie 2016, ea era pasagera intr-un autoturism care a fost lovit frontal de o alta masina. In ziua in care s-a implinit un an de la accident, Ioana a avut puterea sa scrie un mesaj in care a povestit drama pe care o traieste acum.

“Astazi (n.r. 12 iunie), se implineste un an de la accidentul care mi-a schimbat total directia. Acum un an, pe la ora amiezii , aveam sa traiesc cea mai traumatizanta experienta a vietii mele. Toata lumea zice ca "e bine ca ai scapat cu viata" eu, in schimb, simt ca am scapat doar cu jumatate de viata , cealalta jumatate am pierdut-o, in ziua aia. Sa ramai la 18 ani, cand iti e viata mai draga, intr-un scaun cu rotile…nu e deloc usor. Din ziua aia , viata mea s-a schimbat total. Eu nu mai eram eu , ma simteam pierduta , inca ma mai simt uneori. Imi amintesc aproape fiecare secunda din accident, pentru mine parca trecusera ore. Imi amintesc , ca in momentul impactului am inchis ochii si mi-am spus ca nu-i nimic, visez, indata ma trezesc ...dar nu m-am mai trezit, eram jos, in spatele scaunului pasagerului din dreapta, am incercat sa ma ridic, dar nu puteam , prietenul meu statea langa mine tinandu-ma de mana si spunandu-mi ca o sa fie bine. Ma uitam in jurul meu si imi spuneam ca asta nu mi se poate intampla mie. In momentul in care m-au urcat in ambulanta am inceput sa tremur haotic, cred ca din cauza fricii. In acel accident am suferit diferite traumatisme, fractura de coloana t5-t6, coaste fracturate, una dintre coaste mi-a perforat pleura plamanilor, sternul fracturat, ruptura de muschi la bratul drept . De-a lungul recuperarii mele, am avut persoane minunate alaturi de mine, parintii mei , care m-au sprijinit in fiecare moment, fratele meu care m-a incurajat la fiecare pas , prietenul meu ,care mi-a ramas alaturi, oferindu-mi iubire neconditionata si multi altii care nu m-au parasit, se stiu ei”, a scris Ioana.

Tanara a ajuns la spital la Iasi, unde a fost operata la coloana si i-a fost montat un dispozitiv de fixare metalic de la nivel vertebral dorsal. In timpul spitalizarii, tanara a luat si o infectie, parintii ei sustineau la acel moment ca este vorba despre o bacterie intraspitaliceasca, stafilococul auriu.

Acum, Ioana se afla imobilizata intr-un carucior, face insa multa recuperare si spera ca o minune sa se intample si in cazul ei.

Pentru cei care care doresc sa o ajute financiar, conturile familiei sunt:

CONT EURO: AMARIŢEI SILVIU VLADUŢ: RO73BRDE340SV61916653400