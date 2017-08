Prefectul judetului a luat la verificat institutiile deconcentrate

Marian Serbescu

Prefectula trecut la verificarea in teren a institutiilor deconcentrate din. Prefectul a aratat ca a vrut sa vada cum lucreaza functionarii acestor institutii cu cetatenii si daca angajatii din sectorul public isi fac meseria ca la carte."Am fost la sediul mai multorpentru a verifica personal modul în care îsi desfasoara activitatea. Am vrut sa vad, pe de o parte, modul în care aceste institutii ofera servicii cetatenilor, iar pe de alta parte, am vrut sa discut cu sefii acestor institutii cu privire la problemele cu care se confrunta. M-am bucurat sa constat ca activitatea institutiilor în ceea ce priveste relatia cu cetateanul s-a mai îmbunatatit. Este clar ca este loc de mai bine, dar sunt convins ca toti ne dorim sa oferimde calitate cetatenilor judetului Iasi", a spus prefectul Marian Serbescu.Prefectul a verificat inclusiv situatia de la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple, dar si de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, directii subordonate Prefecturii. Pe langa acestea, Marian Serbescu a fost si la alte institutii deconcentrate iesene."M-am deplasat la sediul urmatoarelor institutii: Directia de Sanatate Publica, Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate, Directia Regionala de Drumuri si Poduri, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. Astfel devor continua în perioada urmatoare pentru a putea observa la fata locului eventualepe care nu le poti afla din birou", a mai spus prefectul Marian Serbescu.