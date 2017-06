Prefectul judetului continua audientele in teritoriu

Prefectul judetului Iasi, Marian Serbescu, a anuntat ca va continua audientele in comune pentru a purta discutii cu cetatenii, in vederea rezolvarii problemelor cu care se confrunta. Alaturi de el vor mai fi prezenti specialisti si sefi ai institutiilor deconcentrate.

"Asa cum am promis, voi continua seria audientelor in teritoriu pentru a fi cat mai aproape de cetatenii judetului, urmatoarea destinatie fiind zona Harlaului, pe data de 22 iunie, incepand cu ora 9. Ii astept pe toti cei care doresc o audienta, la sediul Primariei Harlau. Alaturi de mine vor fi specialistii din Institutia Prefectului, dar si sefi ai institutiilor deconcentrate precum ADS, OCPI, Directia Silvica sau DSVSA. Anunturile privind organizarea audientelor au fost deja transmise pentru a fi afisate in orasul Harlau si in comunele Scobinti, Cotnari, Bals, Coarnele Caprei, Deleni, Siretel, Belcesti, Ceplenita si Harmanesti. Inscrierile la audiente se pot face telefonic, la numerele de telefon 0232.421.786 si 0232.421.773 sau prin e-mail: contact•prefecturaiasi.ro. Dupa audiente, am invitat la o intalnire de lucru toti primarii din zona, pentru a discuta despre problemele cu care se confrunta si pentru a cauta solutii alaturi de reprezentantii institutiilor deconcentrate", a aratat prefectul Marian Serbescu.