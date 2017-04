Pregatire gratuita pentru Bacalaureat la facultatile Universitatii Tehnice din Iasi

Trei facultati ale Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI) desfasoara cursuri gratuite de matematica pentru a-i ajuta pe elevi sa se pregateasca pentru examenul de bacalaureat, dar si pentru probele de admiterea la Facultatea de Automatica si Calculatoare.

Aceasta din urma, alaturi de Facultatea de Mecanica si de Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial, desfasoara cursuri in fiecare sambata, la catedra aflandu-se profesori ai Departamentului de Matematica de la TUIASI. Toate orele sunt programate sambata, de la 10.00, mai putin la Constructii de Masini, unde pregatirea se desfasoara de la ora 9.00. Cererea este atat de mare incat la Automatica si Calculatoare, unde se lucreaza inclusiv exercitii pentru admiterea la aceasta facultate, orele se desfasoara in paralel in doua amfiteatre.

„Se face pregatire pentru bacalaureat, probleme tipice pentru acest examen, se accentueaza notiunile predate in liceu, se exemplifica prin probleme si exercitii adecvate in raport cu tematica de bacalaureat. Pregatirea este gratuita pentru toti elevii din judet - ideea este tocmai de a veni in ajutorul celor care nu au posibilitatea sa isi plateasca meditatii si, intr-un fel, sa-i si fidelizam fata de universitate ca sa devina viitorii nostri studenti”, a declarat lect. univ. dr. Marcel Roman, coordonatorul Departamentului de Matematica.

La AC si Mecanica pregatirea a inceput de pe 11 februarie, iar acum sesiunile au ajuns la a treia luna de cand sunt organizate. Daca cererea a facut ca anul acesta si CMMI sa organizeze cursuri, primele pregatiri suplimentare cu elevii s-au facut in urma cu cinci ani la AC, la Mecanica incepand in urma cu trei ani.