Premiera in peisajul educational iesean: concursul multilingvistic Turnul Babel - FOTO

Anul acesta, in cadrul "Art's Week", la Colegiul National „Costache Negruzzi” s-a desfasurat prima editie a Concursului multilingvistic Turnul Babel. Dar poate multi se intreaba ... in ce consta mai exact acest concurs? In 50 de minute, concurentii s-au confruntat cu 30 de intrebari din cele mai diverse, in care s-au imbinat firesc spaniola, italiana, franceza, engleza, portugheza sau norvegiana (subiectul si baremul pot fi vizualizate pe site-ul Colegiului Negruzzi).

Turnul Babel este un concurs adresat elevilor de liceu, initiat in premiera la nivelul judetului Iasi de profesorii de limbi moderne de la Colegiul National “Costache Negruzzi”, in parteneriat cu Asociatia Romana a Profesorilor de Limba Franceza. Este vorba despre un concurs care testeaza atat cunostintele in privinta limbilor straine (engleza, franceza, germana, spaniola, italiana…), dar mai ales capacitatea de intercomprehensiune, de a face conexiuni intre limbile straine cunoscute sau …necunoscute.

De ce Turnul Babel? Ce este Turnul Babel si ce semnificatie are numele sau?

Diversitatea lingvistica ce caracterizeaza mapamondul in prezent isi are originea intr-un singur moment in timp: distrugerea legendarului Turn Babel…

Potrivit Genezei, cand au inceput sa se retraga apele potopului, Arca lui Noe s-a oprit la baza muntelui Ararat, aflat la granita dintre Turcia si Armenia. Acolo, Noe si familia sa au inceput o noua viata. Dumnezeu le-a poruncit sa nu ramana intr-un singur loc, ci sa se raspandeasca, sa se inmulteasca si sa umple pamantul. Dar urmasii lui Noe au incalcat porunca Sa. Ei s-au asezat intr-o campie fertila intre Tigru si Eufrat, formand orasul Babilon. Aici locuiau singurii oameni de pe pamant care vorbeau aceeasi limba. Conducatorul orasului era regele Nimrod, care ar fi ordonat construirea turnului Babel, un monument atat de mare incat varful sau sa ajunga la cer. Nimrod dorea ca Turnul Babel sa fie o capodopera a orasului, un monument construit nu pentru a-l venera pe Dumnezeu, ci pentru a-i aduce faima. Cand au inceput sa construiasca turnul, Dumnezeu i-a pedepsit, amestecandu-le limbile. Astfel, oamenii au fost fortati sa se desparta si sa se imprastie pe toata suprafata pamantului. Potrivit Bibliei, dupa ce Creatorul le-a amestecat limbile pentru a nu se mai putea intelege, oamenii au abandonat proiectul lor, fiind nevoiti sa se desparta in popoare si rase. De aici provine si numele „Babel“...

Usor, usor ideea concursului coordonat de Sabina Manea, profesoara mea de limba franceza, a prins contur, aparand astfel primele detalii. Elevii au aflat despre concurs de la profesorii indrumatori, de pe pagina de Facebook a concursului (pe care chiar eu am creat-o!), dar si ... unii de la altii: vestea s-a raspandit repede, cu bucurie. Inscrierile au inceput sa apara inca din prima saptamana, in final concursul numarand peste 400 de inscrieri – liceeni din tot judetul Iasi!

Subiectele au fost concepute de prof. Sabina Manea, cu pasiune si daruire, astfel incat prima editie sa fie o provocare pentru participanti, pe masura asteptarilor.

Ziua concursului a venit repede. Am fost placut surprinsi sa vedem entuziasmul elevilor care paseau pe holurile scolii noastre, nerabdatori.

In calitate de participant, pot spune ca acesta a fost unul dintre cele mai frumoase concursuri la care am participat. Fiind o iubitoare a limbilor straine, imi place sa invat cate un pic din fiecare, iar acest concurs a fost ocazia perfecta de a-mi pune in valoare cunostintele si de a invata lucruri noi. Subiectele, dupa parerea mea, s-au remarcat prin complexitatea si atractivitatea lor, fiind o provocare neasteptata pentru mine, reunind peste 5 limbi straine.

34 de elevi au fost premiati pe scena Amfiteatrului de la Negruzzi, iar organizatorii au fost bucurosi sa le ofere premiile bine meritate: dictionare, ghiduri de conversatie, carti de beletristica, tricouri, abonamente pe 1 an la biblioteca British Council si jocuri de puzzle in 3D. Desi au fost si elevi care anul acesta nu au luat premii, acestia au fost placut surprinsi atat de organizarea concursului, cat si de desfasurarea lui, spunandu-ne ca vor participa si la editia din 2018. Cred ca acestea sunt cuvintele pe care orice organizator doreste sa le auda: faptul ca munca sa a fost apreciata din toate punctele de vedere.

Desi aflat la prima editie, concursul "a facut valva" in tot judetul, spre bucuria organizatorilor, printre care s-au numarat prof. dr. Elvira Rotundu, directorul scolii noastre, prof. dr. Mihaela Dobos, prof. Dalia Ionela Matoschi, prof. Gianina Artenie, dar si ... subsemnata, in calitate de voluntar. Speram ca in 2018 vom avea o editie si mai interesanta ce va numara si mai multi paricipanti iubitori de limbi straine. - Terchea Diana, clasa a XI-a E, Colegiul National „Costache Negruzzi” Iasi

Ce spun profesorii de limba franceza despre acest concurs inedit?

Concursul Turnul Babel promoveaza multilingvismul si este o provocare adresata tinerilor liceeni. Dincolo de confruntarea cu limbile straine invatate in scoala, tinerii au abordat subiecte in care au intalnit pentru prima data cuvinte in limba suedeza, norvegiana sau portugheza. Un scop important al acestui concurs il reprezinta sensibilizarea tinerilor in legatura cu diversitatea lingvistica europeana si dezvoltarea constiintei plurilingve si pluriculturale. In acelasi timp, concursul Turnul Babel este o abordare prietenoasa a limbilor straine si o invitatie adresata liceenilor de a se apropia si de alte limbi straine, care nu se predau in scoala. (prof. dr. Irina Cosovanu, Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, presedinte, Asociatia Romana a Profesorilor de Limba Franceza)

Turnul Babel - un concurs inedit si binevenit in contextul plurilingv actual! Elevii s-au bucurat de aceasta noua provocare care le pune in valoare alte abilitati, spre deosebire de concursurile clasice. Subiectele propuse mi s-au parut variate si atractive, iar ca remarca personala, cred ca limbile latine au fost "favorizate"... Lucrul acesta nu face decat sa ma bucure, pentru ca ii determina pe elevii anglofoni sa descopere si importanta celorlalte limbi, incurajandu-i sa studieze pe langa franceza si limbi precum spaniola, italiana. (prof. Raluca Chiru, Colegiul National „Garabet Ibraileanu” Iasi)

Concursul Turnul Babel este o adevarata reusita si o indrazneala pedagogica de mare valoare ! Interesante si motivante intrebarile, care in mod sigur vor stimula interesele lingvistice ale tinerilor. Plurilingvismul e o realitate cu care viitorul deja ne provoaca! (prof. Dr. Cristina Poede, Colegiul National Iasi)

Este de datoria noastra sa le oferim elevilor contexte noi in care sa-si puna in valoare creativitatea, spontaneitatea, pasiunile… Concursul Turnul Babel ... Este o poveste despre limbile straine pe care le vorbim, dar mai ales despre cele pe care ne-am dori sa le vorbim, pentru ca ni se par atat de usor de invatat! Un concurs al tuturor limbilor moderne studiate sau nu in scoli, pentru toti liceenii care au cultura generala, intuitie, ureche muzicala si ... dorinta de a invata! Sa nu uitam ca la nivelul Uniunii Europene au fost definite opt competente cheie, reprezentand o combinatie de cunostinte, abilitati si atitudini, care sunt considerate necesare pentru implinirea si dezvoltarea personala, cetatenia activa, incluziunea sociala si ocuparea fortei de munca. Printre acestea, pe locul doi dupa comunicarea in limba materna se afla comunicarea in limbi straine, aceasta fiind urmata de competente matematice si competente de baza la stiinta si tehnologie, competente digitale, a invata sa inveti, competente sociale si civice, spiritul de initiativa si antreprenoriat si constientizare si exprimare culturala. Indiferent de domeniul de activitate pe care si-l aleg pentru viitor, tinerii trebuie sa cunoasca limbi straine, pentru a avea acces la literatura de specialitate in limba autorului, pentru a comunica direct in cadrul evenimentelor de talie internationala, pentru a-si imbogati experienta de viata si pentru a descoperi noi orizonturi culturale. Intelegand importanta limbilor straine pentru viitorul tinerei generatii, in 2017, Art's Week a gazduit prima editie a Concursului judetean multilingvistic Turnul Babel: 30 martie - 416 participanti! (prof. Sabina Manea, Colegiul National „Costache Negruzzi” Iasi)