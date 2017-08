Premiera ISTORICA pentru DACIA! Niciodata NU s-a mai intamplat! Ce TOP domina

Dacia Sandero

Dacia domina topul celor mai ieftine modele auto din Europa, scrie o celebra publicatie de specialitate. Astfel, potrivit Gandul, care citeaza Auto Today, Dacia Sandero e cel mai ieftin model disponibil europenilor, cu un pret de 7.450 de euro. Masina produsa la Mioveni este urmata in clasament de o masina autohtona italiana, mai putin cunoscuta in Romania, Dr Zero, in timp ce ultimul loc de pe podium e ocupat tot de un autovehicul al constructorului de la Mioveni, Logan MCV.

In aceasta ierarhie mai regasim un model Dacia, Dokker, pe pozitia a 6-a.

Dar iata Top 10 cele mai ieftine modele din Europa:

1. Dacia Sandero - 7.450 euro

2. DR Zero - 8.480 euro

3. Dacia Logan MCV - 8.700 euro

4. Suzuki Celerio - 8.990 euro

5. Ford Ka+ - 9.750 euro

6. Dacia Dokker - 9.900 euro

7. Citroen C1 - 10.000 euro

8. Peugeot 108 - 10.050 euro

9. Opel Karl - 10.050 euro

10. Skoda Citigo - 10.220 euro.

