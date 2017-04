Lumea s-a cutremurat cand presedintele Islandei a adoptat o pozitie statornica in chestiunea validarii ananasului ca topping de pizza. Dar acea pozitie nu a fost la fel de indrazneata ca cea a lui Bill English, premierul Noii Zeelande, atunci cand a postat o fotografie cu preparatul gatit de el.

Omul prepara pizza facuta in casa si foloseste spaghetti in conserva pe pizza, intr-o incercare de a folosi pastele ca sos. Oh, si pe deasupra adauga si ananas. (Shh, nu-i spuneti Islandei).

Asa cum v-ati fi imaginat, oamenii din Noua Zeelanda au avut reactii cu privire la deciziile culinare ale premierului. Postarea sa de pe Facebook a strans peste 2.000 de comentarii, pornind de la mesaje de sustinere - ca cel al lui Dan Robinson, care spune, "Nu iti sprijin politicile, dar spaghetti pe pizza e ceva cu care m-as putea obisnui" - pana la mesaje ale persoanelor care s-au simtit ofensate.

Supararea internautilor s-a raspandit peste ocean. Cei de la The Guardian au mers atat de departe incat au preparat exact acelasi tip de pizza si i-au facut o recenzie. (Au hotarat ca gustul e suficient de bun).

English si-a aparat decizia. "Veti obtine acele pizza corespunzatoare, dar ele nu vor iesi mereu satisfacator pentru ca nu au mereu suficiente chestii pe ele", a spus premierul.