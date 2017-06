Premierul Grindeanu varsa "sacul de promisiuni" la Iasi. Spera sa capete sustinere impotriva motiunii

Primarula anuntat astazi ca a discutat cu premierul Sorin Grindeanu despre proiectele Iasului si a cerut explicatii dela acesta pentru izolarea zonei fara de celalalte regiuni. Aflat cu un picior afara din Guvern, prim-ministrulincearca sa capete sustinerea organizatilor PSD din tara. Asa a facut si cu cea din Iasi, unde a reiterat din nou promisiunile legate de investitii, pe care iesenii le asteapta de ani de zile, fara rezultate insa. Primarula spus ca a discutat cu Sorin Grindenau telefonic in cursul zilei de ieri, cerandu-i explicatii pentru lipsa investitiilor dindeVezi si: Lungul sir de "tradari" ale lui Sorin Grindeanu! Liviu Dragnea nu e prima "victima" a premierului! Povestea neromantata a ascensiunii politice a omului de la Palatul Victoria "Am discutat despre reasezarea segmentelor functionale din Ministeurl Transporturilor, reasezarea bugetelor in ceea ce priveste alocarile financiare si sa fie demarata luna aceasta licitatia pentru studiul de fezabilitate pentru autostrada. In plus, am cerut si ca centura sa nu fie uitata", a mai spus Mihai Chirica. Se pare ca in disperare de cazua, Sorin Grindeanu a ajuns sa promita si ceea ce nu are.