Premierul Mihai Tudose: "L-am asigurat pe Emmanuel Macron ca Romania este pregatita"

Mihai Tudose

Premierul Mihai Tudose l-a asigurat pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, ca Romania este pregatita, mai ales in contextul preluarii presedintiei Consiliului UE in 2019, sa contribuie substantial la un proiect politic comun de pastrare a unitatii Uniunii Europene si care asigure respectarea si protejarea drepturilor si libertatilor cetatenilor din statele membre.

„Romania este o tara care incepe sa conteze din ce in ce mai mult pe plan european, datorita rezultatelor bune confirmate de toate institutiile abilitate. Am devenit un partener serios de discutii, iar faptul ca presedintele Frantei a ales tara noastra pentru a face prima vizita intr-un stat din Europa de Est nu este intamplator. Am spus mereu ca nu exista cetateni europeni de mana intai si de mana a doua si m-am bucurat sa vad ca presedintele Macron este puternic ancorat in aceasta idee a respingerii divizarii dintre Est si Vest si a promovarii unor politici europene inclusive la nivelul tuturor statelor membre", a scris Mihai Tudose, joi, pe pagina sa de Facebook, dupa intrevederea avuta cu presedintele francez.

Premierul adauga ca Emmanuel Macron este "un om cu o viziune moderna, de care Europa avea nevoie in acest moment".

„L-am asigurat pe Emmanuel Macron ca Romania este pregatita, mai ales in contextul preluarii presedintiei UE in 2019, sa contribuie substantial la acest proiect politic comun, care sa pastreze unitatea si sa asigure respectarea si protejarea drepturilor si libertatilor cetatenilor nostri", a conchis prim-ministrul Mihai Tudose, potrivit antena3.ro.

