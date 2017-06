Premierul Sorin Grindeanu: "Daca motiunea PSD impotriva propriului guvern trece, ajungem la mana lui Iohannis"

Sorin Grindeanu 3

Premierul Sorin Grindeanu crede ca motiunea de cenzura ''cu siguranta'' nu ar trece si le-a transmis colegilor sai din PSD sa fie constienti de faptul ca orice vot in favoarea acesteia inseamna mai putina putere pentru partid si mai multa putere pentru presedintele Klaus Iohannis.

"Exista suficienti colegi acum in PSD care nu sunt de acord cu modul in care Liviu Dragnea conduce PSD si faptul ca votam o motiune impotriva propriului guvern. Cu siguranta nu ar trece. Stiu ca sunt suficienti de multi oameni responsabili care stiu ca nu-si pot da jos de la guvernare propriul partid. Cred ca e extrem de important sa facem aceasta precizare. Vreau ca toti colegii mei sa fie constienti ca daca motiunea de cenzura ar trece, atunci vom ajunge la mana presedintelui Klaus Iohannis. Eu lucrurile acestea le-am spus in CEx. Vreau sa fie constienti toti colegii mei ca fiecare bila pe care o vor baga in urna in favoarea motiunii inseamna mai putina putere pentru PSD si mai multa putere pentru presedintele Klaus Iohannis", a declarat premierul Grindeanu duminica, la Palatul Victoria.

"Exista toate motivele sa cred ca acest lucru s-ar intampla din nou. Exista riscul deloc dorit sa ajungem la alegeri anticipate. In acel moment toata munca sutelor de mii de membri PSD pentru castigarea alegerilor va fi pierduta si o vom lua de la capat. Eu imi doresc sa avem stabilitate in Romania si acest lucru sa existe si in PSD. Doar un scaun de bucatarie nu poate intelege ca tara noastra are in fata o mare oportunitate atat politica, cat si economica. Trebuie sa fim abili si sa valorificam aceasta oportunitate", a subliniat Grindeanu.

Premierul a reafirmat faptul ca in zilele urmatoare va avea intalniri, ''intr-un mod transparent si deschis'', pentru discutii de sustinere cu alte formatiuni politice.



Sursa: antena3.ro