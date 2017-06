Premierul Sorin Grindeanu va sustine o conferinta de presa la ora 19:00

Sunt de 20 de ani in politica, dar sunt convins ca nici eu, nici dumneavoastra, nu ne-am mai confruntat cu o situatie atat de bizara

Este tot ce se putea intampla mai rau intr-un moment in care Romania are crestere economica si deschidere in cancelariile occidentale.



As face comparatia cu un atlet care a plecat foarte bine la start si vine Liviu Dragnea din tribuna si ii pune piedica sa nu cumva sa ajunga la finish.

Ne aflam aici datorita puterii exclusive a lui Liviu Dragnea de a avea toata puterea intr-o singura mana.

Sa stiti ca in 5 luni nu a existat nicio sedinta in partid in care sa se analizeze activitatea Guvernului. De un an de zile nu s-a organizat niciun Birou Politic, doar acest Cex care are pe ordinea de zi doar excluderi sau sanctiuni.

Am inteles sa imi fac treaba aici si sa nu fac nimic din ce ar depasi cadrul legal si constitutional.



Azi ne aflam in situatia in care Liviu Dragnea foloseste partidul pentru a darama propriul Guvern, iar acest lucru mi se pare inadmisibil!

Exista suficienti colegi acum care nu sunt de acord cu modul in care Liviu Dragnea conduce partidul. Sunt suficienti oameni responsabili care stiu ca nu isi pot da jos de la guvernare propriul partid. Sper ca toti colegii mei stiu ca daca motiunea de cenzura va trece, suntem la mana presedintelui Iohannis. Toti colegii mei trebuie sa stie ca fiecare bila in favoarea motiunii inseamna mai putina putere pentru PSD si mai multa pentru domnul Iohannis.



Va amintesc ca in 2015 PSD a mers la Cotroceni cu propunerea de premier Liviu Voinea. A fost ales domnul Dacian Ciolos.



Exista riscul sa ajungem la alegeri anticipate.



Eu imi doresc sa existe in Romania stabilitate.



Intrebat de ce nu a trimis demisiile tuturor ministrilor la Cotroceni: Spre deosebire de domnul Liviu Dragnea, care vrea sa isi darame propriul Guvern, sunt convins ca ministrii si-ay facut treaba. Nu a fost un Guvern perfect. Daca nu am fi auzit de o luna de remanieri, sunt convins ca lucrurile ar fi mers mai bine.



Intrebat cand a inceput sa il deranjeze actiunile lui Liviu Dragnea: Am incercat sa am dialog cu toata lumea. A aparut aceasta situatie dintr-o data. Luati declaratiile lui Liviu Dragnea de acum o luna, cand spunea ca e multumit de Guvern. Si acum, dintr-o data, vine aceasta evaluare.

Intrebat daca a discutat cu Ion Iliescu: Dansul stiti ca nu spune "da" sau "nu", a vrut sa stie care este situatia.



In momentul in care motiunea de cenzura pica, ma voi intalni cu conducerea PSD, dar nu cu Liviu Dragnea, care este responsabil pentru aceasta situatie, si voi cere ministri. La fel si cu coalitia.



Riscul cel mai mare pentru PSD de a se scinda, de a se imparti, este sa treaca motiunea.



Convingerea mea este ca daca ajungem la Klaus Iohannis, PSD va pierde guvernarea.



Nu o sa accept niciodata sa fiu actor principal in spargerea PSD-ului.

Intrebat de ce isi doreste Liviu Dragnea toata puterea: Imi e foarte greu sa dau un raspuns, poate nu stiu eu toate resorturile.

Intebat daca "raceala" cu Liviu Dragnea are legatura cu justitia si OUG 13: Tudorel Toader a avut mai multe discutii cu Liviu Dragnea, eu am avut una, in care i-am cerut sa respecte toate deciziile CCR.

Intrebat daca Liviu Dragnea sau cineva din partid a incercat sa intervina la Tudorel Toader: Eu nu pot sa va raspund la asa ceva, domnul Tudorel Toader poate sa va raspunda.

Despre programul PNDL si Ministerul Dezvoltarii: Am vrut sa nu fie niciun fel de suspiciuni ca banii publici ar putea fi folositi pentru interese politice.

Eu sunt membru PSD. Poate sa ma dea domnul Dragnea afara de o mie de ori, ca ma inscriu de doua mii.

Intrebat daca din PSD s-a cerut schimbarea lui Tudorel Toader: Au fost sedinte, tot din astea de Cex. Au fost si pozitii publice ale colegilor mei de partid prin care au cerut schimbarea domnului Tudorel Toader.

Intrebat daca Liviu Dragnea a cerut schimbarea lui Tudorel Toader: Nu!

Intrebat cine se afla in spatele sau, dupa declaratiile Gabrielei Firea ca are in spate "forte oculte": Steagul Romaniei si al UE.

Nu am prietenii, nu am legaturi, cum au altii, cu fosti sefi ai serviciilor secrete. Nu am prietenii cu nimeni de acolo. Relatiile mele au fost strict institutionale, cum la fel am colaborat si cu domnul presedinte Iohannis.