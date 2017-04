Premii importante pentru cei mai buni studenti ai USAMV Iasi - FOTO

In cadrul Simpozionului National Studentesc, desfasurat vineri, 7 aprilie 2017 au fost oferite 22 de premii, respectiv 20 pentru cele 5 sectiuni si 2 premii speciale oferite de din partea Asociatiei Amicii Rozelor, filiala Iasi si a Societatii Romane de Horticultura, filiala Iasi.

La fiecare sectiune au fost premiate cate patru lucrari (premiul 1, premiul 2, premiul 3, mentiune), dupa cum urmeaza:

A. Sectiunea Horticultura:

premiul 1 - CERCETARI PRIVIND GERMINAREA SEMINTELOR DE REVENT IN DIFERITE SUBSTRATURI, autor: Nicoleta Predoae (anul IV)

premiul 2 - ASPECTE PRIVIND METABOLISMUL FIERULUI SUB INFLUENTA UNOR FORME DE FERTILIZARE MINERALA, autor: Andreea Ecaterina Obreja (anul IV)

premiul 3 - SPECTROFOTOMETRIE DE ABSORBTIE IN DOMENIUL INFRAROSU MIJLOCIU, autor: Otilia Bencec (anul IV, USAMVB Tmisoara)

mentiune - CERCETARI CE VIZEAZA SALUBRITATEA PRODUSELOR LACTATE PROVENITE DIN ZONA MOLDOVEI REFERITOARE LA PREZENTA MICETILOR SI MICOTOXINELOR, autor: Alexandru Avram (anul IV)

S-au acordat si doua premii speciale din partea Asociatiei Amicii Rozelor, filiala Iasi (studenta Diana Dodu, anul III) si a Societatii Romane de Horticultura, filiala Iasi (studenta Maria Ciobanu, anul IV).

B. Sectiunea Agricultura:

premiul 1 - PRODUCEREA SI PURIFICAREA ACIZILOR GRASI REZULTATI IN URMA BIOCONVERSIEI GLICEROLULUI, autor: Bogdan Rusu (anul IV, USAMV Cluj-Napoca)

premiul 2 - UNELE PARTICULARITATI ALE SOLURILOR DIN ZONA SEMIDESERTICA A TURKMENISTANULUI,autor: Meredaliyev Serdar (anul II)

premiul 3 - MUFFINS VEGANE SI AGLUTENICE IMBOGATITE CU MORINGA OLEIFERA, autor: Raluca Maria Tiplea (anul IV)

mentiune - INFLUENTA HRANIRILOR RADICULARE DE PRIMAVARA CU DIFERITE FORME DE AZOT ASUPRA PRODUCTIEI SI CALITATII GRAULUI DE TOAMNA, autor: Alexandru Danu (anul IV, Univ. Agrara de Stat din Moldova.)

C. Sectiunea Medicina veterinara:

premiul 1 - APLICATII ALE METODELOR IMAGISTICE MODERNE IN DIAGNOSTICUL TUMORILOR REGIUNII CAPULUI LA ANIMALELE DE COMPANIE, autor: Andra Elena Ionescu (an V)

premiul 2 - CERCETARI CLINICE SI TERAPEUTICE IN FRACTURILE METAFIZARE LA CARNIVORELE DE COMPANIE, autor: Ana-Maria Besleaga (An VI)

premiul 3 - LEZIUNI TRAUMATICE ALE BAZINULUI CE POT INFLUENTA PROCESUL DE MICTIUNE LA PISICA, autor: Irina Silvestru (an VI)

mentiune - VALOAREA DE DIAGNOSTIC A EXAMENULUI CITOLOGIC IN MEDICINA VETERINARA, autor: Silviu Constantin Balas (an II)

D. Sectiunea Zootehnie:

premiul 1 - CONTRIBUTII LA CUNOASTEREA CALITATII UNOR PRODUSE LACTATE ACIDE, autor: Larisa Maria Dorneanu (anul IV)

premiul 2 - CONTRIBUTII LA CUNOASTEREA CALITATII UNOR SORTIMENTE DE BRANZETURI CU PASTA OPARITA, autor: Oana Gabriela BUNDUC (anul IV)

premiul 3 - STUDIU PRIVIND DIFERENTELE DE SPOR MEDIU ZILNIC INREGISTRAT LA METISII OBTINUTI DIN INCRUCISARI FEMELE MERINOS DE PALAS CU MASCULI ILE DE FRANCE SI LA PARINTII MASCULI ILE DE FRANCE, autor: Mihai Nelu BASTEA (anul IV)

mentiune - MANAGEMENTUL POPULATIILOR DE URS IN CONTEXTUL EXERCITARII VANATORII, autori: Razvan Ghiran (anul III, USAMV Cluj-Napoca) et al.

E. Sectiunea Scoli Doctorale:

premiul 1 - IMPORTANTA DIMENSIUNII ATRIULUI STANG IN CARDIOMIOPATIA HIPERTROFICA FELINA, autori: Oana Birsan (anul III) et al.

premiul 2 - STUDII DE CAZ ASUPRA SUSTENABILITATII UNOR GRADINI LEGUMICOLE DE TIP FAMILIAL, autor: Florina-Maria Galea (Deleanu) (anul III)

premiul 3 - CONTRIBUTII LA CUNOASTEREA STATUSULUI MICROBIOLOGIC AL OVOPRODUSELOR LICHIDE PASTEURIZATE PRODUSE IN ROMANIA, autor: Andreea Catalina Nistor (anul III)

mentiune - CERCETARI ETIOLOGICE PRIVIND INFECTIA CU VIRUSUL HEPATITEI E (VHE) IN POPULATIA DE MISTRETI DIN ESTUL ROMANIEI, autori: Daniela Porea (an IV) et al.

Cuantumul burselor ocazionale acordate drept premii de catre USAMV Iasi a fost urmatorul:

- 240 lei pentru premiul 1;

- 190 lei pentru premiul 2;

- 140 lei pentru premiul 3;

- 120 lei pentru mentiune.