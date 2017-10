Premii pentru elevii ieseni. Trupa de teatru a unui colegiu din Iasi a impresionat cu o piesa speciala

Trupa de teatru „Thalia" a Colegiului Tehnic de Electronica si Telecomunicatii „Gheorghe Marzescu" Iasi, coordonata de prof. Petronela Popovici, reuneste elevi de clasa a XI-a (Dima Ioana, Capraru Petru) si de clasa a XII-a (Dobreanu Stefan, Pricop Iulian, Furnica Denis, Mogosinianu Ionela, Vartosu Andrei).

Timp de 10 zile (3-12 octombrie 2017), cu totii au participat la Festivalul National de Teatru pentru elevi de la Timisoara, „Copil in Europa". Editia aniversara de anul acesta a imbinat mai multe componente: workshop-uri de improvizatie teatrala si muzicala, dictie si mimica, sesiuni de discutii reunite sub titlul „Priveste in jur" si reprezentatii ale trupelor de teatru participante.

"Liceul nostru a intrat in concurs luni, 9 octombrie, cu piesa „Doctor fara voie", adaptare dupa Moliere. Spectacolul nu a fost, nici de data aceasta fara emotii, dar festivitatea de premiere ne-a adus bucurii. Am primit premiul al III-lea pentru interpretare masculina (Vartosu Alin Andrei) si doua mentiuni: pentru interpretare feminina (Dima Ioana Alberta) si pentru spectacol. De asemenea, in perioada 8-10 noiembrie 2017, doi elevi din trupa noastra de teatru vor vizita Parlamentul European. Aceste premii sunt oferite de Asociatia Culturala Pentagon (organizator al festivalului - actrita Ana Maria Pandele Andone, presedintele asociatiei) si de europarlamentarul Monica Macovei, co-partener al evenimentului", a precizat prof. Otilia Ursache.

