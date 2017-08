Presedintele Frantei a cerut o intrevedere privata cu Mihai Tudose

Emmanuel Macron si Mihai Tudose

Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a ajuns joi dupa amiaza la Vila Lac 1 unde are programat un dejun de lucru cu prim-ministrul roman Mihai Tudose, in contextul vizitei oficiale de o zi pe care o efectueaza la Bucuresti. Presedintele Frantei a fost intampinat de seful Executivului roman pe platoul din fata Vilei Lac 1. Inainte de intrarea la reuniune cei doi inalti oficiali si-au strans mana pentru o fotografie oficiala. La cererea partii franceze, inaintea dejunului de lucru va avea loc un tete-a-tete al celor doi oficiali, au precizat surse guvernamentale. Potrivit unui comunicat al Guvernului, in cadrul dejunului de lucru vor fi abordate aspecte privind cooperarea in sectoarele economic, energetic, cercetare si cultural.

Totodata, premierul Mihai Tudose va prezenta progresele economice ale tarii noastre, masurile luate de Executiv in acest domeniu si oportunitatile de investitii. Un alt subiect de interes este cel privind aderarea Romaniei la Schengen.

La dejunul de lucru, din partea romana sunt prezenti ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, ministrul Economiei, Mihai Fifor, secretarul de stat in MAE George Ciamba, ambasadorul Romaniei in Franta, Luca Niculescu, rectorul Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti, Sorin Cimpeanu, si consilierii de stat Florin Vodita, Gabriel Andronache si Felix Rache. Din delegatia franceza condusa de presedintele Macron fac parte ministrul Afacerilor Europene, Nathalie Loiseau, ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, seful Statului Major particular al Presedintelui, amiral Bernard Rogel, consilierii Philippe Etienne, Clement Beaune, Barbara Frugier, Nicolas Jegou.

