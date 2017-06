Florin Prunea

Presedintele Fundatiei Sportului Iesean, Lucian Popescu, cel care gestioneaza fondurile alocate pentru sport de catre municipalitate, a declarat în emisiunea “Arena”, la TVR Iasi, ca gruparea dina beneficiat de unde aproximativ 3 milioane de euro în sezonul trecut, dar presedintele executiv Florin Prunea nu a stiut sa managerieze banii.“Clubul dina primit 2,2 milioane de euro cu tot cu TVA din, 5,4 milioane de lei de la, alte 720.000 de lei de la societatea, 100.000 de euro pentru transferul lui Cretu, 200.000 de euro de lapentru participarea în, plus alti bani din. S-a ajuns la un buget de 15 milioane de lei. Din ce am calculat, cu tot cude instalare, prime de victorie si de obiectiv, nu ai voie sa cheltui mai mult de 2 milioane de euro. Nu stiu pe ce s-au dus restul banilor. Clubul a avut un buget bun, dar presedintele executiv Florin Prunea nu a stiut sa managerieze banii. Daca ai 100 de lei buget si cheltui 99 de lei, esti un manager bun. Daca te arunci si chelui mult mai mult, atunci intri în deficit, normal ca datoriile se acumuleaza si pierzi controlul. Asta s-a întâmplat si la Iasi. Un om chibzuit poate tine în Liga I un club si cu banii din drepturile TV, aproximativ 2 milioane de euro”, a declarat Lucian Popescu la emisiunea “Arena”.Lucian Popescu a mai declarat ca are rezerve în ceea ce priveste noulal clubului. Presedintele Fundatiei Sportului Iesean spune ca ar fi pastrat antrenorii si jucatorii din lotul vechi si ar fi renuntat doar la presedintele"Daca ar fi fost dupa mine, nu schimbam nimic din lotul trecut. Renuntam doar la presedintele Florin Prunea, dar îî pastram pe antrenorul Neagoe, pe secunzii Kereszy si Dohot si pe preparatorul fizic Cezar Honceriu. Cum sa-i dai afara pe oamenii acestia care si-au facut treaba si sa aduci no-name-uri din sistem? Îmi asum ce spun acum. Dati-mi voie sa am rezerve fata de acest proiect. Este opinia mea în momentul de fata. Sper sa ma însel. As fi renuntat doar la presedintele Prunea, care nu a stiut sa managerieze banii", a completat Lucian Popescu.Acesta spune ca Prunea ar fi trebuit sanctionat pentru jignirile aduse oficialilor clubului si pentru imaginea proasta în care a pus echipa, prin declaratiile sale.“A fost o echipa închegata, o echipa frumoasa, cu rezultate bune. Pacat de executiv, ca nu a stiut sa managerieze fondurile. Sa fie clar, presedintele executiv al clubului, oricine este el, se subordoneaza Comitetului Director. Ca, nu ai voie sa aduciclubului pe care îl reprezinti, asa cum a facut Florin Prunea. Comitetul Director ar fi trebuit sa-l sanctioneze pentru iesirile sale repetate, dar nu a facut-o. Dupa mine, ar fi trebuit demis mai devreme, pentru iesirile sale”.Fostul presedinte al Iasului, Florin Prunea, a reactionat dupa ce a fost acuzat de catre presedintele Fundatiei Sportului Iesean, Lucian Popescu, ca nu a chibzuit bine bugetul pentru sezonul trecut."Pe domnul Lucian Popescu l-am vazut o singura data, e un om de toata isprava si îl respect. Îi dau dreptate când spune ca trebuiau pastrati jucatorii si antrenorii din lotul vechi. Ar fi trebuit sa ma dea pe mine afara si sa-i pastreze pe baieti. Legat de buget, ca nu am fost un bun manager, e opinia dumnealui, dar este în eroare, pentru ca nu se pricepe la fotbal. Toata stima pentru dumnealui, dar cred ca este în eroare. Bugetul nostru de 3 milioane de euro a fost între ultimele patru din Liga I, a fost un buget de avarie. Este imposibil sa rezisti în Liga I cu doar 2 milioane de euro, cum spunea dumnealui. si da, ar fi putut sa ma dea afara mai devreme clubul, are dreptate domnul Popescu. Dar nu pentru defaimare, pentru ca eu mi-am aparat clubul”, a fost reactia lui Florin Prunea, care l-a atacat în continuare pe primarul Mihai Chirica: „Dânsul a apasat pe un buton si a explodat totul la club. A avut loc o implozie acolo. Ar fi trebuit sa renunte la mine, dar sa pastreze jucatorii si antrenorii. Cu ei ce au avut? Cu directorul sportiv Marius Onofras ce au avut? A crescut foarte mult Onofras în ultima perioada, a devenit foarte respectat si tu vii si îl dai afara. Îl dai afara pe antrenorul cu portarii Benone Dohot, unul dintre cei mai buni din Liga I. De ce? Uitati-va ce portari am avut, ce cifre a avut Branko!”.