Klaus Iohannis

Presedintele Klaus Iohannis a solicitat liderilor PSD, marti seara, de la Berlin, sa nu introduca autonomia pe criterii etnice in pachetul de negocieri si sa-si rezolve problema pe care singuri au creat-o.

”Aceste negocieri in principiu sunt normale. (...) Vreau si pe aceasta cale sa solicit PSD-ului sa-si rezolve problema pe care singur a creat-o. In acelasi timp, atrag atentia PSD-ului sa nu introduca in pachetul de negociere chestiuni care nu trebuie negociate. De exemplu, ma gandesc ca nu trebuie sa se negocieze cu aceasta ocazie vreun fel de autonomie pe criterii etnice. Sunt chestiuni care in Romania nu sunt dorite, sunt chestiuni care nu trebuie negociate sub presiunea unei situatii deosebite”, a declarat seful statului, marti seara, aflat in vizita la Berlin.

”Vreau sa reintram intr-o zona de stabilitate si sa ducem Romania inainte. Imi doresc o terminare urgenta a crizei si reluarea normalitatii”, a spus presedintele Klaus Iohannis.



Sursa: antena3.ro