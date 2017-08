Prezenta RECORD la ultima proba SCRISA a sesiunii de toamna a examenului de Bacalaureat

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Ieri, 24 august 2017, Inspectoratul Scolar Judetean () Iasi a organizat cea de-a III-a, si ultima,scrisa din cadrul sesiunii de toamna a examenului de! La nivelul intregului judet au fost trei centre de, toate in municipiulAstfel, la Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii au fost inscrisi pentru a sustine testarea 369 candidati, la Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" - 294, iar la Colegiul Tehnic "Mihail Strudza" - 510. De asemenea, aproximativ 200 cadre didactice au fost implicate in derularea examenului."La aceasta ultima proba scrisa, anume cea la alegere a profilului si, respectiv a sesiunii dea examenului de Bacalaureat, au fost înscrisi 845dintre care prezenti au fost 623. Acestia au sustinut teze la discipline dupa cum urmeaza: Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana, Biologie vegetala si animala, Chimie organica, Chimie anorganica, Fizica - profil tehnologic, Fizica profil teoretic, Geografie, Informatica MI C/C++, Logica, argumentare si comunicare, Psihologie sau Sociologie", au prezentat oficialii ISJ.Urmeaza ca, de astazi, 25 si pana pe 28 august sa aiba loc evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în Limba româna, pe 28 august - competentele lingvistice de comunicare orala în, pe 29 si 30 august - competentele digitale, iar în zilele de 30 si 31 august se va face evaluarea competentelor lingvistice într-oRezultatele vor fi afisate pe 1 septembrie, pâna la ora 16:00, iar depunerea contestatiilor va avea loc in aceeasi zi, între orele 16:00 - 20:00. Contestatiile urmeaza a fi rezolvate între 2 si 5 septembrie, iar rezultatele finale vor fi afisate pe 6 septembrie.