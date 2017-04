Prima gala de Superkombat a anului i-a incantat pe americani

Eduard Irimia

Prima gala Superkombat a anului, organizata la Bucuresti, va fi difuzata de doua ori în aceasta saptamâna, în prime time-ul din Statele Unite ale Americii, conform programului anuntat de televiziunea nord-americana CBS Sports Network.



Eveniment desfasurat la Romexpo a adunat peste 2.000 de spectatori si a programat un total de 10 confruntari, dintre care 4 eliminatorii pentru Superkombat Final 16. Doi români si-au asigurat deja biletele, Cristian Ristea si Robert Constantin fiind în lupta pentru marea finala. De altfel, meciul lui Ristea cu polonezul Dawid Zoltaszek a a fost anuntat ca meciul serii.



confruntari din cadrul galei, vor putea fi urmarite vineri seara de la ora 22:00, ora locala (ora 4, ora României) pe celebra televiziune CBS Sports Network, care are acoperire în 90 de milioane de case din America de Nord. De asemenea, americanii au anuntat ca vor difuza evenimentul pus în scena de Eduard Irimia Promotion si Five's International si sâmbata de la aceeasi ora.



Aceasta este prima din cele sase gale Superkombat pe care televiziunea americana le va transmite anul acesta, urmatoarea fiind programata pentru 6 mai, la Palacio Vistalegre din Madrid, si unde ieseanul Catalin Morosanu îl va înfrunta pe gigantul polonez Lukasz Krupadziorow.



"A fost o surpriza si pentru noi, ne bucuram ca un produs românesc are aceasta sansa si sper sa continuam în acelasi ritm. Cu siguranta, partea de productie asigurata de partenerii de la Five's a fost una grandioasa. As vrea sa le multumesc pe aceasta cale si celor de la Studio Video Art, Inside Film si echipei de la Pro TV conduse de Florin Culita, care ne-au sprijinit mult în acest eveniment. Am început deja pregatirile pentru 6 mai, vrem sa mentinem un standard ridicat în acest an”, a declarat Eduard Irimia.