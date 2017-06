Liviu Dragnea

Liviu Dragnea a vorbit despre mesajul publicat duminica dupa-amiaza de premierului Sorin Grindeanu.

Presedintele PSD s-a aratat surprins de postarea Premierului.

"Sunt surprins de aceasta declaratie. Este greu sa-mi spuna cineva ca eu nu tin la stabilitatea acestei tari. Sunt un om responsabil dar ii multumesc premierului pentru grija. Noi nu vorbim aici despre alte alegeri. Cred ca ar fi bine sa fim mult mai atenti la ce s-a intamplat cu programul de guvernare.

Stabilitatea unei tari nu sta intr-o persoana, sta in nivelul de dezvoltare, in pacea sociala, nivelul de educatie, si asa mai departe. In asta sta stabilitatea unei tari", a spus Liviu Dragnea la Romania TV

Premierul Sorin Grindeanu afirma, intr-o postare pe Facebook, ca Romania are astazi in fata mai multe oportunitati, care o pot indrepta decisiv pe drumul progresului si prosperitatii, dar ca pentru asta este nevoie de stabilitate si predictibilitate. Postarea premierului este facuta in contextul infornatiilor privind inlocuirea sa si in conditiile in care duminica seara este asteptata evaluarea ministrior, in ceea ce priveste indeplinirea programului de guvernare.