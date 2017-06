Reprezentantii primariei cauta uncare sa ofere cel mai bun loc de amplasare a unei platforme de topire a zapezii. Propunerile municipalitatii sunt in zonele CUG, Galata si Tatarasi. Astfel, pana pe data de 23 iunie, firmele interesate pot depunefinanciare pentru proiectarea platformei. Edilii au estimat contractul la o valoare de 42.017 lei."Noi am ales cateva amplasamente, proiectantul va alege cea mai buna solutie. Va fi ode beton incalzita, unde va fi depozitataadunata de pe arterele municipiului. Dupa topire, apa va fi drenata", spun reprezentantii primariei.In anii trecuti, zapada adunata in intersectii era transportata cuinchiriate spre zona C.A. Rosetti. Agentii economici trebuie sa indeplineasca si o serie de conditii. Acestia trebuie sa declare ca nu exista un conflict de interese fata de persoanele cu functii de conducere in cadrul primariei si sa demonstreze ca are experienta in domeniu, prin prezentarea unei copii a unui contract derulat in ultimii trei ani.