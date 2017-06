Primaria Iasi face afaceri cu cherestea. Contact de peste 80 de mii de euro

, prin, societatea aflata in subordine, intentioneaza sa achizitionezein valoare de aproximativ 80 de mii de euro. Pentru asta, se va organiza o, iar oferta cea mai scazuta va fi declarata castigatoare.Conform reprezentantilor societatii, ofertele pot fi depuse pana pe data de 29 iunie. Valoarea contractului reprezinta suma maxima ce poate fi cheltuita in cadrul unui acord-cadru, derulat pe parcursul a 18 luni. In consecinta, se doreste cumpararea a 600 metri cubi derasinoase, insemnandsi. Lemnul va fi folosit pentru activitatile curente."Produsele se vor livra, obligatoriu, la dimensiunile mentionate in caietul de sarcini. Produsele (dulapii si scandura) trebuie sa nu prezinte urme de crapaturi sau de putrezire. Numarul acceptat de cioturi cazatoare: maxim 7/ bucata (diametrul ciotului cazator trebuie sa fie mai mic sau egal cu 3cm). Furnizorul va efectua livrarile la depozitul autoritatii contractante din Iasi, costul transportului fiind inclus in pretul produselor. Termenul de livrare a produselor la destinatia finala este de maxim 5 zile de la transmiterea comenzii de catre achizitor.Daca la receptie se constata eventualele deficiente cantitative si/sau calitative, acestea se vor rezolva de catre furnizor in maxim 5 zile de la constatare, termen cu care se decaleaza si efectuarea platii", se arata in caietul de sarcini.