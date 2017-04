Primaria Iasi scoate noi posturi la concurs. Unde se cauta personal nou

Municipalitatea ieseana va scoate in perioada urmatoare mai multela concurs in cadrul unor directii subordonate. Acestea se vor derula in urmatoarele saptamani si vor cuprinde o parte din directiile, serviciile si alte autoritati aflate in gestionarea municipalitatii.Un prim concurs de acest gen vizeaza ocuparea functiei publice de executie vacante declasa I grad superior la Serviciul Financiar – Directia Generala Economica si Finante Publice Locale. Concursul ar urma sa aiba loc in cursul zilei de astazi, d ela ora 10:00. Interviul va avea loc in termen de cinci zile de la sustinerea probei scrise. In data de 24 aprilie, municipalitatea va organiza unde recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul Administrare Spatii cu Destinatia de Locuinta din cadrul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat ().Interviul se va desfasura la cinci zile dupa sustinerea probei scrise. In plus, in data de 3 mai, municipalitatea va scoate mai multe posturi la concurs din cadrul Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale. Este vorba de trei posturi de consilieri clasa I grad profesional superior la Serviciul Control Fiscal Persoane Fizice si Persoane Juridice, doua posturi de inspectori clasa I grad profesional superior la Serviciul Control Fiscal Persoane Fizice si Persoane Juridice.Tot la Directia de Finante se va organiza concurs pentru un post dela Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice, doua posturi desuperior la Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice si un post de inspector superior la Biroul Executare Creante Bugetare Persoane Juridice.