Primaria Iasi se pregateste de razboi. Adaposturile vor fi reabilitate

Treice fac parte din sistemul dea populatiei in caz de, vor fi. Astfel, edilii au alocat suma de 126.050 lei pentru realizarea unor reparatii capitale la adaposturile de pe strada C.Negri nr.43, bloc T1 (zona Moldova Center), strada Pantelimon nr.14, bloc P15 si strada Pantelimon, nr.16, bloc P1, scara C (zona Podu de Fier). Edilii au evaluat lucrarile la o suma de 126.050 lei. Lucrarea va fi incredintata direct. Ofertele pot fi depuse la sediul primariei pana pe data de 5 iulie."Ofertantul trebuie sa prezinte declaratie privind regulile de evitare ale conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante. Se va prezenta dovada platii impozitelor, taxelor, contributiilor la bugetul general consolidat, precum si de la bugetul local. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are experienta similara, prin prezentarea in copie a cel putin un contract derulat in ultimii trei ani", sunt conditiile primariei.Oferta cu pretul cel mai scazut va fi declarata castigatoare. In municipiul Iasi sunt peste 77 de adaposturi de protectie civila. Acestea se afla la subsolul mai multorsi sunt semnalizate printr-un triunghi albasatru, incadrat intr-un patrat portocaliu.In anii trecuti, adaposturile se aflau intr-o stare avansata de, iar primaria a alocat fonduri pentru expertizare. Au fost semnalate cazuri cand populatia nu constientiza ca in apropierea locuinetelor era amenajat un astfel deMai mult, in urma controalelor s-a constatat ca asociatia de locatari a transformat buncarele in depozite pentru cartofi si muraturi.