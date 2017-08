Primul document post Brexit facut public de catre Marea Britanie

Brexit

Marea Britanie doreste 'reguli comune coerente' care sa guverneze afacerile judiciare transfrontaliere dupa ce va parasi Uniunea Europeana, conform celui mai recent document de pozitie, emis de guvernul de la Londra, transmite DPA. Documentul mentioneaza ca Marea Britanie vrea sa construiasca 'un parteneriat profund si special cu Uniunea Europeana', cu 'reguli comune coerente care sa guverneze interactiunile intre sistemele de justitie', scrie agerpres.ro. Cadrul prezinta regulile referitoare la ce instante nationale vor audia cazurile de drept civil, comercial sau de drept al familiei care ridica probleme transfrontaliere, si ce legi nationale se vor aplica acestor cazuri. El propune de asemenea ca o decizie judecatoreasca obtinuta intr-un stat sa poata fi recunoscuta si pusa in aplicare intr-o alta tara. Aceste propuneri fac parte dintr-o serie de documente ce vor fi emise in cursul saptamanii si care prezinta pozitiile Marii Britanii in probleme-cheie inaintea celei de-a treia runde de negocieri cu UE, programata pentru saptamana viitoare.

